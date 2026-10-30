Come sta Flavio Cobolli? Gli aggiornamenti dopo il ritiro a Vienna: cos’hanno evidenziato gli esami

Flavio Cobolli si è ritirato durante gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna a causa di un problema fisico. Sotto per 5-2 nel corso del primo set contro Matteo Berrettini, il 24enne ha deciso di alzare bandiera bianca e ha poi lasciato il campo in lacrime, sperando che la criticità non fosse grave e che non complicasse il finale di stagione che prevede la partecipazione alle ATP Finals (ormai manca soltanto la qualificazione matematica) e alla Coppa Davis, con lo status di numero 1 della Nazionale.

L’attuale numero 6 del mondo si è sottoposto a vari accertamenti nella giornata odierna e ne ha raccontato l’esito attraverso un post pubblicato sui propri profili social: “Oggi ho fatto gli esami strumentali, che hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare. Domani andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo. Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile, insieme al mio team, e affrontare gli impegni delle prossime settimane“.

L’auspicio è che Flavio Cobolli possa recuperare prontamente ed essere protagonista già in occasione del Masters 1000 di Parigi, che si disputerà sul cemento della capitale francese da lunedì 2 a domenica 8 novembre. Le ATP Finals, riservate ai migliori otto giocatori della stagione, sono previste sul cemento della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre, mentre la Coppa Davis si giocherà sul cemento indoor di Bologna dal 23 al 29 novembre.