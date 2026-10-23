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Calcio a 5

Calcio a 5: Napoli ancora vincente in Serie A. Si ritrova la L84 Torino

Pubblicato

22 ore fa

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Per approfondire:
Napoli Futsal Divisione Calcio a 5
Napoli Futsal / Divisione Calcio a 5

In attesa dei posticipi di domani, sabato 24 ottobre con Petrarca-Sandro Abate e Fortitudo Pomezia-Meta Catania, la Serie A 2026-2027 di calcio a 5 ha mandato in archivio le prime cinque partite del menù della sesta giornata della stagione regolare.

Nel derby campano, il Napoli Futsal non conosce sosta schiantando 4-0 lo Sporting Sala Consilina: partenopei incontenibili, grazie alla doppietta di Turmena.

Doppio pirotecnico pareggio, entrambi per 4-4, nelle gare fra Capurso e Giovinazzo (incrocio tutto pugliese) e tra Feldi Eboli e Roma 1927: tantissime reti e alla fine punti spartiti.

Infine le vittorie dal peso specifico pesante per i campioni d’Italia della L84 Torino, che battono 5-2 la Came Treviso riscattandosi dopo l’ultima uscita, con reti fra gli altri di De Oliveira e Tuli, e dell’Active Network che passa 0-1 sul campo del Benevento con la rete di Calvanese.

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In classifica, in attesa della Meta Catania impegnata domani, il Napoli balza in testa con 16 punti (frutto di 5 vittorie e 1 pareggio in 6 gare).

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