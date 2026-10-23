Blanchet in vetta da solo al Butterfield Bermuda Championship

Prima giornata del PGA Tour ormai in archivio. I golfisti, impegnati questa settimana alle Bermuda per il consueto (si disputa ormai dal 2019) Butterfield Bermuda Championship, hanno girato ampiamente sotto par e il leader, dopo le prime 18 buche, si trova a -9. A comandare la classifica è Chandler Blanchet, statunitense di 30 anni che è riuscito a siglare ben 2 eagle e pure un bogey durante il giro iniziale.

Tuttavia Blanchet si trova insidiato da 4 giocatori in T2 Kohles, Silverman, Walker e Conners, tutti e 4 a -8 e da 5 giocatori in T6 che chiudono la top 10 a -7: Hughes, Byrd, Kim, Grillo, Novak. Il campione uscente Adam Schenk è penultimo dopo un round in +4 che lo ha relegato in 119esima posizione davanti solamente all’amateur Paz.

Il torneo sarà, però, ancora molto lungo. Nonostante il campo abbia giocato molto facile con 93 giocatori sotto par, il cambio di meteo repentino (essendo in mezzo all’Oceano Atlantico) è una variabile che può scombussolare le carte facilmente. Qui, dal 2019, si sono distinti, tra i più noti, Seamus Power e Camilo Villegas.