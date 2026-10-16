Lorela Cubaj, lunga della Reyer Venezia e titolare della Nazionale, racconta un inizio di stagione senza pause, tra Mondiale e campionato. Dopo la partita secca persa in casa che è costata la qualificazione all’Eurolega, Venezia riparte dall’Eurocup con un gruppo rinnovato e l’obiettivo di andare fino in fondo.

In questa puntata di BASKETBASE, Lorela ripercorre l’emozione del Mondiale di Berlino e la crescita dell’Italia di coach Capobianco, dal bronzo europeo ai passi avanti con USA, Cina e Australia. Spazio anche all’esperienza tra college e WNBA, al rapporto con le compagne come Matilde Villa e Cecilia Zandalasini, e agli obiettivi di squadra e personali della stagione.

Conducono: Sofia Altavilla e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

* L’avvio complicato di Venezia, la mancata Eurolega e le ambizioni in Eurocup

* I ricordi più forti del Mondiale di Berlino, tra ingresso in palestra, inno e livello delle avversarie

* Cosa è cambiato nel gruppo azzurro e il rapporto con coach Capobianco

* L’esperienza americana tra college e WNBA, con i momenti “Welcome to the W” e “Welcome to the World Cup”

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