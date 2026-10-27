Basket, Trento ritrova la vittoria in Eurocup battendo nel finale Buducnost

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Aquila Trento ritrova la vittoria nel quinto turno dell’Eurocup 2026-2027. Alla BTS Arena, la squadra italiana è riuscita a superare dei montenegrini del Buducnost Podgorica per 94-92, al termine di una partita ricca di rimonte e colpi di scena. Decisivi gli ultimi secondi con Quincy Olivari autore della tripla della vittoria a tempo praticamente scaduto. Lo statunitense è stato indubbiamente l’MVP del match con ben 21 punti a referto.

Inizio a ritmi alti con la tripla di Medina Bouza che inaugura il match. Molinar accorcia per gli ospiti ma Bouza è il grande protagonista dell’avvio e porta sul +4 la squadra italiana. Trento poi allunga ancora con la tripla di Olivari e piazza un parziale di 8-0 che vale il +12. Magee segna la prima tripla montenegrina e gli ospiti si riavvicinano nel finale sfruttando la lunetta. Dopo 10′ l’Aquila è avanti 23-16.

Nel secondo quarto parte la rincorsa di Buducnost. Ferrell segna il -7 ma Niang si iscrive al match e tiene avanti i padroni di casa (+9). I montenegrini non sbagliano dalla lunetta e con la tripla di Bouteille arriva sul -1. Trento riesce inizialmente a reagire ma un’altra tripla, ad opera di Kovliar, vale il sorpasso ospite. Brown trova la parità e con Bigelow Trento si riporta davanti. Nel finale di quarto il botta e risposta tra le due compagini premia Buducnost. All’intervallo lungo Trento insegue 47-50.

Nella ripresa la squadra di Podgorica prova a scappare. Jovanovic piazza la tripla in apertura e gli ospiti volano sul +11 con i canestri di Morgan e Dordevic. Bigelow e Brown Jr tengono a contatto l’Aquila che si riavvicina con le due triple di Niang fino al -4. Nel finale Bigelow segna tre punti consecutivi ed il canestro di Niang vale il pareggio a quota 67.

Quarto finale decisivo; alla tripla di Boutille rispondono Bayo ed Olivari per il +3 italiano. I montenegrini sorpassano ma l’Aquila piazza un parziale di 10-0 che vale il +8 a 6′ dalla fine. Boutille piazza due triple di fila ma Brown tiene avanti i padroni di casa. Gli ospiti però non mollano e grazie a Kovliar e Smith si riportano pericolosamente sul -2 a 3′ dal termine. Trento percepisce la pressione ma non si scompone e riallunga sul +4 con il canestro di Brown. Minuto finale appassionante. Magee segna il libero e Ferrell infila la tripla del -1 montenegrino. Trento non segna più e Buducnost passa con il canestro di Smith a 2″ dalla fine. Ma non è finita qui; Olivari segna infatti la tripla clamorosa del vantaggio praticamente sulla sirena e regala a Trento