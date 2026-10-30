Basket
Basket, Serie A: la capolista Virtus Bologna ospita Trieste. Milano attesa dal derby con Cantù
Archiviato il primo terzo del girone di andata, la Serie A di basket 2026-2027 è pronta a ripartire nel weekend per affrontare la sesta giornata. I primi bilanci sono stati tracciati ed ora le squadre cercano di confermare o ribaltare le sensazioni dell’avvio di Campionato. Davanti a tutti c’è sempre la Virtus Bologna, con cinque vittorie nelle prime cinque partite.
La sesta giornata si aprirà domani nella capitale quando la BC Roma, reduce da quattro ko consecutivi tra Campionato ed Europa, affronterà alle ore 20.00 Scafati che una settimana fa ha trovato il suo primo successo. Sempre alle ore 20.00, Verona, autore di un ottima partenza, ospita Varese in una sfida che vale virtualmente i playoff. Il sabato si chiude alle ore 20.30 con Treviso (quattro vittorie ed una sconfitta) che affronterà la Reggiana, decimata dalle assenze.
La domenica si aprirà alle ore 12.00 con Napoli, grande rivelazione di questo avvio, alle prese con la Reyer Venezia in un confronto di alta classifica. Più tardi l’attenzione si sposta in Trentino dove l’Aquila Trento affronta alle ore 16.00 la Maxima Roma, in striscia positiva da tre giornate in Serie A. Chiude il programma del primo novembre Udine-Tortona alle ore 17.00.
Lunedì 2 andranno in scena i due posticipi. La capolista Virtus Bologna sfida alle 20.00 la Pallacanestro Trieste, reduce da due vittorie consecutive. Alle 20.30 il derby Cantù-Olimpia Milano con i meneghini che cercano la scossa per non perdere terreno dalla vetta.