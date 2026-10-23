Basket femminile, Schio fa visita a Broni nella quarta giornata. Venezia ospita Costa Masnaga

Sarà un turno completamente domenicale il quarto della Serie A1 di basket femminile. In testa alla classifica a punteggio pieno ci sono le due grandi rivali, Famila Schio e Reyer Venezia e puntano a restarci anche dopo questa giornata. Schio farà visita a Broni in una partita da non sottovalutare per il Famila, visto che la società piemontese ha comunque mostrato delle buone cose in questo avvio di campionato. Impegno casalingo, invece, per Venezia che ospita una Costa Masnaga che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, traguardo che sembra decisamente complicato da conquistare al Taliercio.

Ci sono due partite decisamente interessanti e che possono cominciare a far capire chi possono essere le reali inseguitrici di Schio e Venezia. Infatti si affrontano tra di loro proprio le quattro squadre che sono a quattro punti: Roseto ospita Sesto San Giovanni, mentre Campobasso aspetta il Derthona.

A chiudere la giornata ci sono poi due scontri salvezza. Battipaglia affronta Livorno con le due squadre che cercano il secondo successo stagionale; mentre il Brixia Basket è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e spera di trovarla tra le mura amiche contro San Martino di Lupari.

CALENDARIO 4^ GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2026-2027

DOMENICA 25 OTTOBRE

Dalle ore 18.00

Logiman Broni – Famila Wuber Schio

O.ME.PS Battipaglia – Ladies Libertas Livorno

People Strategy Panthers Roseto – Geas Sesto San Giovanni

RMB Brixia Basket – Alama San Martino di Lupari

La Molisana Magnolia Campobasso – Autosped BCC Derthona

Dalle 19.30

Umana Reyer Venezia – CVL-Limonta Costa Masnaga