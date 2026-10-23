Basket, c’è il derby d’Italia nella quinta giornata. Napoli fa visita a Tortona, Venezia attende Treviso

La quinta giornata della Serie A di basket avrà decisamente il suo piatto forte nel pomeriggio domenicale, visto che in programma c’è il derby d’Italia, il terzo già di questa stagione dopo quello in Supercoppa ed in Eurolega. In entrambe le circostanze ha vinto l’Olimpia Milano, ma l’approccio a questa super sfida è totalmente diverso tra le due squadre. Proprio da quel ko europeo con il canestro sulla sirena di Devon Hall, la stagione della Virtus Costa Bologna ha svoltato, prendendosi la vetta in solitaria del campionato e trovando anche continuità in Eurolega dove si trova al decimo posto, ma ha strettissimo contatto con le migliori. Milano, invece, è reduce dal quinto ko consecutivo in coppa e dagli ennesimi fischi del Forum e nemmeno la vittoria a Napoli ha dato quella scossa sperata da Poeta, che si gioca anche molto questa domenica nel big match con la storica rivale.

Un turno di campionato, però, che si apre il sabato con due anticipi. Si parte da Varese dove la Openjobmetis attende la BC Roma in un match tra due formazioni che non hanno ancora trovato la quadra giusta dopo tutte le rivoluzioni estive e che hanno sicuramente bisogno di una vittoria per portare ulteriore entusiasmo e fiducia nell’ambiente. L’altro anticipo si gioca, invece, in quel di Scafati con una Longobardi che aspetta ancora la prima vittoria in campionato (la panchina di Piero Bucchi è bollente) e spera di trovarla contro una Dolomiti Energia Trento che ha invece approcciato molto bene alla stagione con già tre vittorie all’attivo.

Attenzione al match del mezzogiorno domenicale, dove nuovamente sarà protagonista Napoli, che anche il turno precedente aveva giocato a quest’ora, perdendo poi con Milano, in quella che è finora l’unica sconfitta di tutta la stagione tra Italia ed Europa. La squadra di Repesa sarà impegnata sul campo di una Bertram Tortona che deve dare una svolta al suo campionato, partito sicuramente al di sotto delle aspettative e dove ha raccolto appena una vittoria. Proprio la sfida con Napoli può segnare una svolta per la formazione di coach Fioretti.

Il pomeriggio domenicale prosegue con la sfida tra Maxima Roma e Apu Old Wild West Udine, due formazioni appaiate in classifica a quattro punti e potrebbe essere un match equilibrato. Non solo il derby d’Italia in programma ma anche quello veneto tra la Reyer Venezia e la Nutribullet Treviso. Una partita che vede favoriti i padroni di casa, ma attenzione agli ospiti che sono sicuramente tra le sorprese del campionato e vogliono ben figurare in questa sfida molto sentita tra i tifosi.

Chi cerca ancora la prima vittoria in campionato è l’Acqua S.Bernardo Cantù, ma non sarà facile sul campo dell’UNA Hotels Reggio Emilia, che vuole reagire ad un avvio di stagione che sicuramente non soddisfa l’ambiente, compreso l’ultimo ko in Europa. In chiusura poi la sfida tra Pallacanestro Trieste e Tezenis Verona, dove potrebbe regnare grande equilibrio, con le possibilità di un finale vibrante negli ultimi minuti.

CALENDARIO 5^ GIORNATA SERIE A BASKET 2026-2027

SABATO 24 OTTOBRE

ore 20.00 Openjobmetis Varese – BC Roma

ore 20.30 Longobardi Scafati Basket – Dolomiti Energia Trentino

DOMENICA 25 OTTOBRE

ore 12.00 Bertram Derthona Tortona – Napoli Basketball

ore 16.00 Armani Olimpia Milano – Virtus Costa Bologna

ore 16.30 Maxima Roma – APU Old Wild West Udine

ore 18.00 Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso Basket

ore 18.30 UNA Hotels Reggio Emilia – Acqua S.Bernardo Cantù

ore 18.30 Pallacanestro Trieste – Tezenis Verona