Basket, Tortona vince in Eurocup. Battuti i tedeschi del Rostock

Successo per Derthona nel quinto turno dell’Eurocup di basket 2026-2027. La squadra piemontesi ha battuto per 86-83 i tedeschi del Rostock, al termine di una partita di rincorsa. Ultimi minuti decisivi con Tortona che ha spinto sull’acceleratore superando gli avversari e trovando il terzo successo nella competizione europea. Top scorer tra le fila della compagine italiana Giordano Bortolani con 16 punti.

Primi minuti equilibrati con Tortona subito avanti con Olejniczak. I tedeschi entrano in partita e con un parziale di 0-10 si portano sul +7. Lansdowne piazza la tripla del +10 ma i piemontesi rispondo con Hubb e Jallow (-3). I teutonici continuano a punire dall’arco ma Derthona produce molto e sfrutta i tiri liberi. Pecchia segna il -2 ed Hubb risponde colpo su colpo a Rostock. Dopo 10′ i tedeschi sono avanti 23-24.

Rostock riparte da dove aveva lasciato e si riporta sul +6 grazie alla tripla di Stove. Bortolani tiene in corsa Derthona ma i tedeschi sono infermabili da tre e con Amaize siglano il +9. Jallow si prende sulle spalle la squadra ed il solito Hubb sigla il -5. Ai liberi di Crockett risponde il canestro di Gorham. All’intervallo lungo Derthona tiene botta ed insegue sul 39-44.

La compagine italiana parte forte nella ripresa e si porta subito sul -1 con Jallow. I tedeschi sfruttano la lunetta ed allungano ancora sul +8. Il gioco di Derthona sembra meno veloce ed il copione si ripete; doppia tripla di Rostock, parziale di 0-9 e +15. Tortona non si disunisce e trova canestri veloci per tornare a -8. Alla tripla di Hubb risponde quella di Withers ma nel finale Copeland punisce ancora la distratta difesa piemontesi. 57-70 alla fine del terzo quarto.

Ultimi 10′ con Derthona che cerca la rimonta. Primi minuti molto positivi con i canestri di Durham e Bortolani che valgono il -3. Copeland mette fine al digiuno tedesco ma Alibegovic si iscrive al match ne momento giusto; sue le due triple consecutive che valgono il sorpasso italiano. Duhram segna il +3 ed il vantaggio resiste fino al libero di Leuchten che vale il -2 di Rostock. Steve segna il -2 ospite ma Durham garantisce tre punti di vantaggio ai piemontesi a 27″ dal termine. Gorham non sbaglia in lunetta e porta a cinque le lunghezze di vantaggio. Amaize riaccende il finale con una tripla ma il libero di Bortolani chiude il match. Vince Derthona 86-83.