Con Jannik Sinner ai box, il tennis maschile registra il terzo vincitore diverso nei tornei Masters 1000. In campo femminile sono nove le campionesse diverse in 10 appuntamenti. È il segnale di circuiti sempre più imprevedibili!
Intanto, il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi riflette sulle possibili soluzioni per affrontare una fase delicata del tennis, segnata dai numerosi infortuni. E si accende la battaglia per conquistare gli ultimi posti alle ATP Finals!
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Ne parliamo in diretta alle 9:00 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport. Vi aspettiamo con le vostre domande e i vostri commenti!
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