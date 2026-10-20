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17 secondi fa

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Con Jannik Sinner ai box, il tennis maschile registra il terzo vincitore diverso nei tornei Masters 1000. In campo femminile sono nove le campionesse diverse in 10 appuntamenti. È il segnale di circuiti sempre più imprevedibili!

Intanto, il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi riflette sulle possibili soluzioni per affrontare una fase delicata del tennis, segnata dai numerosi infortuni. E si accende la battaglia per conquistare gli ultimi posti alle ATP Finals!

Ne parliamo in diretta alle 9:00 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport. Vi aspettiamo con le vostre domande e i vostri commenti!

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#TennisMania #Tennis #JannikSinner #Masters1000 #ATPFinals #ATP #OASport

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