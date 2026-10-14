Due società, due storie di crescita e una passione comune: far vivere il beach volley tutto l’anno!

Da Mussolente, Point Beach racconta il percorso iniziato nel 2014 e diventato una realtà con circa 500 presenze settimanali ai corsi, giovani atleti e importanti risultati nel circuito AIBVC.

A Bergamo, Beach Volley Bergamo è cresciuta fino a raggiungere 650 tesserati e due centri sportivi, con corsi, tornei, camp, eventi e progetti dedicati all’inclusione.

🎯 Con Mario Pianese e Mario Quintieri parliamo di crescita delle società, formazione dei giovani, risultati sportivi e futuro del beach volley. Due esperienze che dimostrano come la passione possa trasformarsi in un progetto capace di coinvolgere atleti e interi territori.

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conduce Alice Liverani