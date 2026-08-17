WEC, primi test per la nuova Hypercar di Ford al Paul Ricard

Ford Racing ha reso pubbliche le prime immagini della nuova Hypercar che correrà nel FIA World Endurance Championship 2027. Il marchio americano ha debuttato al Paul Ricard con il proprio prototipo, pronto per iniziare il lungo cammino verso l’omologazione.

La LMDh statunitense, progettata con telaio ORECA e dotata caratterizzata dal motore V8 aspirato da da 5.4 litri di derivazione Coyote, è stata guidata dall’australiano Matt Campbell e dall’ex pilota F1 Logan Sargeant. Nei prossimi giorni saranno attivi anche Tom Blomqvist e Mike Rockenfeller, mentre nel 2027 avremo anche Nick Yelloly e Seb Priaulx oltre ai quattro citati in precedenza.

Un commento ufficiale rilasciato recita: “Il via ai test con l’Hypercar è avvenuto mercoledì 5 agosto, iniziando con diversi giorni di prove di rodaggio, che si sono svolte senza intoppi e secondo i piani. Il team ha seguito con metodo un programma completo per attivare e verificare ogni sistema di controllo, ora sono tutti pienamente funzionanti e pronti in vista delle prime prove in pista in programma per questa settimana e la prossima”.