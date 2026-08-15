Vela, Berta/Calabrò in top 15 dopo il primo giorno di Gold Fleet ai Mondiali 470

Cambia non poco la situazione dopo il primo giorno di Final Series in quel di Enoshima, località del Giappone teatro questa settimana dei Campionati Mondiali di vela, classe 470 misto. Dopo le quattro regate andate in scena nella giornata odierna infatti i britannici Martin Wrigley e Bettine Harris si sono accaparrati la testa della classifica provvisoria.

Nello specifico l’equipaggio d’oltremanica ha raccolto un 12-1-1-15 (piazzamento eliminato), volando così a 14 punti netti, uno in meno rispetto ai padroni di casa Tetsuya Isozaki-Yurie Seki, al momento secondi con 15 (5-8-7-3) tallonati dagli ex leader, gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcantara, attualmente terzi con 16 punti netti dopo un filotto di 1-6-9-11.

Più staccati i due team portoghesi, formati rispettivamente da Beatriz Gago-Rodolfo Pires, quarti con 23 punti, e Diogo Costa-Carolina Joao, quinti a quota 24. Vicini anche i francesi Lomane Valade-Julien Bunel e i teutonici Theresa Loeffler-Christopher Hoerr, sesti e settimi, appaiati a 26 punti.

Da segnalare in casa Italia il quindicesimo posto provvisorio di Elena Berta-Giulio Calabrò, oggi autori di una prova da 13-14-16-38 (eliminato), posizioni che hanno spinto il loro score fino a 43. Ventitreesimi infine Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini con 57, dopo aver segnato 26-16-15-38.