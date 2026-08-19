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Tour du Limousin-Périgord 2026: tappa e maglia per Ewen Costiou. Undicesimo Zoccarato

Pubblicato

54 minuti fa

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Ewen Costiou
Ewen Costiou - IPA/Sport

Ewen Costiou torna a ruggire al Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine. Il francese della Groupama-FDJ United ha conquistato la seconda tappa, 184,2 chilometri da Salignac-Eyvigues a Lanouaille, confermando il feeling speciale con la corsa che aveva già vinto nella passata stagione.

Il 23enne transalpino ha sferrato l’attacco decisivo a meno di dieci chilometri dall’arrivo, sfruttando alla perfezione il percorso mosso della Dordogna. Una volta guadagnato terreno, Costiou ha resistito al ritorno degli inseguitori e ha potuto festeggiare a braccia alzate, con un margine di 18 secondi su Mattéo Vercher e 26″ sullo spagnolo Alex Aranburu, che ha preceduto Alexandre Delettre, Antoine L’Hôte, Axel Mariault e Yohann Simon.

Una vittoria che vale doppio per Costiou, perché il corridore della Groupama-FDJ United è anche il nuovo leader della classifica generale. L’ex maglia gialla Noa Isidore, che aveva iniziato la giornata al comando, ha pagato dazio nel finale e ora si trova a 1’37” dal vincitore di giornata.

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In casa Italia da sottolineare l’undicesimo posto di Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort).

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