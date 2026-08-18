Tour du Limousin-Périgord 2026, prima vittoria in carriera per il francese Isidore

La prima volta di Noa Isidore. Il francese della Decathlon CMA CMG ha trionfato nella prima tappa del Tour du Limousin-Périgord 2026. Il transalpino si è imposto allo sprint davanti al belga Daan Depuydt (Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions) e ad un altro francese Hugo Page (Cofidis).

Sono quattro i corridori in fuga: i francesi Maximilien Juillard (Vélo Club Villefranche Beaujolais), Jean-Louis Le Ny (Veloce Club Rouen 76) e Clément Davy (Nice Métropole Côte d’Azur) e l’estone Joonas Puuraid (BIKE AID). Il gruppo ha sempre gestito la situazione, con le squadre dei velocisti che si sono poi messe in azione.

Al momento della volata lo spunto migliore è stato di Noa Isidore, che ha sfruttato l’ottimo lavoro della sua squadra, battendo allo sprint il belga Daan Depuydt ed il connazionale Hugo Paige. Una Top-10 completamente dominata dai corridori di casa e per vedere il primo italiano bisogna andare alla diciassettesima posizione di Edoardo Zamperini (Cofidis)

Con questo successo ovviamente Isidore si porta in testa alla classifica generale. Domani è prevista la seconda tappa da Salignac-Eyvigues a Lanouaille, una frazione di 184 chilometri e con un percorso movimentato e che potrebbe cambiare subito gli scenari di classifica.