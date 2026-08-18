Tour de l’Avenir 2026: il percorso, le 7 tappe e le stellette di difficoltà

TAPPE TOUR DE L’AVENIR 2026

Tappa 1: Ouistreham Riva-Bella-Argentan (152 km), giovedì 20 agosto ⭐⭐

Si parte dalla costa della Normandia, frazione con un finale incerto: il circuito infatti prevede per tre volte la Côte de Crennes, con scollinamento non lontano dall’arrivo. Strappo non durissimo, ma che può creare insidie.

Tappa 2: Nogent-le-Rotrou-Amboise (116 km), venerdì 21 agosto ⭐

Difficile che non siano protagonisti i velocisti: una sola salita, non dura, lontanissima dall’arrivo. Spazio per le ruote veloci in questa tappa anche molto breve.

Tappa 3: Vierzon-Saint-Vallier (230,9 km), sabato 22 agosto ⭐⭐



La frazione più lunga dell’intero Tour de l’Avenir. Ben 230 chilometri, una distanza importante anche per una gara Under 23. Giornata probabilmente adatta alle fughe, finale mosso ma non durissimo.

Tappa 4: Saint-Vallier-Semur-en-Auxois (131 km), domenica 23 agosto ⭐

Ultimo appuntamento prima delle giornate adatte agli uomini di classifica. Anche qui frazione incerta: fuga o velocisti? Un solo GPM, di quarta categoria, lontanissimo dall’arrivo.

Tappa 5: Les Carroz-Flaine (16 km, cronometro individuale), lunedì 24 agosto ⭐⭐⭐⭐



Una vera e propria cronoscalata. La partenza sarà a Les Carroz e il percorso porterà progressivamente verso Flaine, passando dal Col de Pierre Carrée. Pendenze dure e attenzione anche al finale che prevederà anche un tratto in sterrato.

Tappa 6: Châtillon-sur-Cluses-Val d’Isère-Col de l’Iseran (149 km), martedì 25 agosto ⭐⭐⭐⭐⭐



La tappa regina del Tour de l’Avenir 2026. In soli 149 chilometri saranno concentrati 4.945 metri di dislivello positivo, praticamente un’enormità per una gara di una settimana. La corsa attraverserà l’Alta Savoia e la Tarentaise prima di affrontare il lungo finale verso il Col de l’Iseran, posto a 2.764 metri di quota. Prima di arrivare in cima però altri due GPM di seconda e prima categoria.

Tappa 7: Strambino-Ceresole Reale, Lago Serrù (130 km), mercoledì 26 agosto ⭐⭐⭐⭐⭐



Il Tour de l’Avenir si decide in Italia, sulle montagne del Gran Paradiso. I 130 chilometri da Strambino a Ceresole Reale porteranno la carovana attraverso il Canavese e l’intera Valle Orco, prima dell’ultimo, lunghissimo sforzo verso il Lago Serrù, posto a circa 2.275 metri di quota. La parte decisiva sarà naturalmente l’ultima salita. Gli ultimi 20,3 chilometri rappresentano una salita con una pendenza media del 6%, ma il dato diventa molto più impressionante guardando al finale: gli ultimi 5 chilometri salgono mediamente al 9,2%, con punte fino al 13%. Poco prima, inoltre, ci sono rampe che arrivano al 14%.