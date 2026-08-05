Tour de France femminile 2026, tappa di oggi Mâcon-Belleville-en-Beaujolais: orari, tv, percorso, favorite. Si muovono le big?

Quinta tappa per il Tour de France al femminile. In scena oggi la Mâcon – Belleville-en-Beaujolais, di 140 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favorite.

PERCORSO

Il tracciato si preannuncia selettivo fin dai primissimi chilometri, con una partenza che metterà subito alla prova il gruppo. Dopo il via sarà infatti immediata la scalata della Côte de Cenves, salita di 9,6 chilometri con una pendenza media del 4,5%. Una breve discesa condurrà ai piedi del Col de la Croix de l’Orme (2,1 km al 5%), seguito senza soluzione di continuità dalla Côte de Saint-Christophe, lunga 2,9 chilometri con una pendenza media del 4,5%. Superato lo sprint intermedio di Monsols, i corridori affronteranno il Col de Crie (4,3 km al 4%), salita che non assegnerà punti per la classifica dei GPM. Dopo circa 50 chilometri di gara sarà la volta del Col de Fontmartin (3,7 km al 5,5%), prima di una discesa di una decina di chilometri che introdurrà la doppia difficoltà composta dal Col de Gerbet (4,6 km al 6,4%) e dalla Côte de Pruzilly (1,6 km al 6,2%). Gli ultimi 30 chilometri di fondovalle accompagneranno il plotone verso il Col de Durbize (3,7 km al 7%), penultimo Gran Premio della Montagna della giornata. Dopo lo sprint intermedio di Saint-Lager arriverà il momento decisivo con il Mont Bruilly, ascesa di 2,9 chilometri al 7,6% di pendenza media, il cui scollinamento è posto a soli 10 chilometri dall’arrivo e potrebbe rappresentare il punto ideale per gli attacchi decisivi.

FAVORITE

Il percorso sembra adattarsi alle caratteristiche di Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), anche se la campionessa italiana, attualmente quinta nella generale, difficilmente riceverà libertà d’azione dalle dirette rivali. Tra le possibili protagoniste della giornata attenzione anche a Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) e Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek). Se invece la corsa dovesse accendersi tra le principali candidate al successo finale, riflettori puntati soprattutto su Demi Vollering (FDJ-SUEZ) e Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM), pronte a sfruttare ogni occasione per guadagnare terreno.

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE FEMMINILE

Mercoledì 5 agosto – Quinta tappa Mâcon-Belleville-en-Beaujolais (140 km)

Orario di partenza: 14.00

Orario di arrivo: 17.50 circa

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30