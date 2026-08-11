Tennis, esplode la polemica su Alcaraz. Gianni Daniele parla di depressione, la Spagna non ci sta

C’è sicuramente un po’ di mistero sull’attuale condizione fisica di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha più volte rimandato il suo ritorno in campo dopo l’infortunio al polso che lo sta tenendo fuori addirittura dallo scorso aprile. Sembrava dovesse esserci un rientro prima a Wimbledon, poi lo slittamento al cemento nordamericano e le successive rinunce al Masters 1000 di Montreal e Cincinnati.

Queste due ultime rinunce ovviamente hanno portato al crescente dubbio della presenza di Alcaraz agli US Open. Lo spagnolo difende il titolo vinto lo scorso anno a New York, ma ovviamente c’è da valutare la condizione del suo polso e soprattutto l’assenza dai campi di gioco che prosegue inesorabile dal torneo di Barcellona.

Nelle ultime ore è poi esplosa una dura polemica per le parole riportate da Gianni Daniele, presidente della Commissione Medica della FITP, che in un’intervista a La Repubblica ha addirittura parlato di una possibile forma di depressione per Alcaraz. Dichiarazioni che hanno subito fatto il giro del mondo e che sono state presentate in Spagna come un attacco nei confronti del numero tre del mondo, con ovviamente i media spagnoli che hanno criticato l’intervento di Daniele.

Questo il passaggio incriminato: “Dalla Spagna non si è saputo bene che tipo di lesione ci sia stata al polso di Carlos. Ora sta subentrando un’ipotesi di debolezza mentale. Faticando a ritrovare l’intensità del lavoro di prima, nella sua testa si sarebbe creata una forma di depressione, un circolo vizioso che non gli dà la sicurezza di prima. I dubbi comincerebbero ad avere il sopravvento nella sua testa, ed è un peccato, anche per il numero uno, non trovare un avversario dalla classe immensa”.

Nella risposta di Daniele si fa riferimento anche a Jannik Sinner, che ha perso in questi mesi il suo grande rivale. Va comunque ricordato che anche l’altoatesino sta affrontando un momento di stop per via di un infortunio al ginocchio che lo ha messo fuori dai giochi prima a Montreal e poi anche a Cincinnati.