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Taekwondo

Taekwondo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Dennis Baretta è il leader azzurro

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56 minuti fa

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Dennis Baretta
Dennis Baretta / FITA

Dopo gli importantissimi successi del Grand Prix di Roma, l’Italia del taekwondo è pronta a guardare all’orizzonte di un altro importantissimo evento che si terra in Italia fra pochi giorni: i Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto (e dintorni).

Sarà infatti il Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra a ospitare le gare che, fra il 22 e il 23 agosto, assegneranno le medaglie della rassegna multisport, nelle otto categorie olimpiche in programma: 4 al maschile e 4 al femminile. La pattugli azzurra sarà quindi composta da 8 elementi, equamente divisi fra uomini e donne.

Al maschile, il riferimento – non solo di genere, ma anche assoluto – sarà Dennis Baretta: lo specialista dei -68 kg, bronzo agli Europei in Germania dello scorso maggio, punterà al massimo nel suo torneo. Occasione importante anche per Gaetano Cirivello nei -58 kg e nelle categorie più pesanti per Angelo Mangione (-80 kg), che poi sarà in gara a inizio settembre a Muju (Corea del Sud) nella seconda tappa delle Grand Prix Series (insieme a Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, ndr), e quel Mattia Molin (+80 kg) a caccia di un acuto internazionale dopo diverse buone prove che non hanno trovato piena fortuna.

Al femminile invece, vi sono elementi che proveranno a recitare il ruolo di “sorpresa” o “mina vagante” nei vari tabelloni: da Lucrezia Maloberti nei -49 kg a Ana Ciuchitu nei +67 kg, passando per Anna Cuorvo (-57 kg) e quella Anna Gertrud Gruber (-67 kg) che ha mostrato un’ottima forma nei Campionati Italiani successivi al Grand Prix di Roma. 

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Nel 2022, ai Giochi del Mediterraneo di Orano (Algeria), l’Italia ottenne complessivamente 2 medaglie di bronzo (Roberto Botta nei + 80 kg e Giada Al Halwani nei -57 kg): l’obiettivo potrebbe essere quello di eguagliare il bottino cercando di ampliarlo. Giova ricordare che la rassegna mediterranea presenta, pur non essendo un evento “Major”, un alto livello di partecipanti: vista la presenza di atleti e atlete provenienti da Italia, Spagna, Francia, Croazia, Egitto, Grecia, Slovenia e Macedonia del Nord.

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