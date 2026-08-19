Tadej Pogacar pronto a rinnovare con la UAE Emirates fino al 2032. Attesa l’ufficialità

Manca ormai solo l’ufficialità per il rinnovo con la UAE Team Emirates XRG di Tadej Pogacar. La squadra emiratina ed il fuoriclasse sloveno hanno infatti trovato l’accordo nei giorni che precedono la Vuelta a España 2026, decidendo di prolungare il contratto fino al 2032. Il classe 1998 continuerà quindi a vestire la maglia che lo ha reso celebre nel mondo grazie ai suoi record ed alle sue vittorie.

È infatti dal 2019 che Pogacar indossa i colori dell’UAE Team Emirates, team con il quale ha costruito pian piano tutta la sua straordinaria carriera. La volontà del campione del mondo in carica, scacciando le ipotesi del prematuro ritiro, è ora chiara: continuare ad inanellare successi, forte anche di un binomio campione-squadra che non ha mai vissuto momenti di crisi o riflessioni, anche grazie forse alla netta superiorità che Pogacar ha dimostrato in questi anni.

Il fresco vincitore del Tour de France, già legato alla UAE fino al 2030, regalerà spettacolo sulle strade europee fino al 2032, con un contratto stimato intorno agli 8 milioni di euro a stagione. La scelta arriva alla vigilia del terzo Grande Giro della stagione, la Vuelta a España, che Pogacar punta a conquistare per entrare nel ristretto club della Tripla Corona. Prima della corsa a tappe spagnola però, più precisamente venerdì a Montecarlo, le due parti si incontreranno per discutere gli ultimi aspetti del rinnovo ed ufficializzare il tutto.