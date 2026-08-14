Sveva Gerevini si migliora nei 100hs ed è in linea per il record italiano dopo due prove dell’eptathlon

Comincia alla grande l’avventura di Sveva Gerevini nell’eptathlon dei Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. La multiplista azzurra, sesta nella passata edizione della rassegna continentale a Roma, ha disputato due prove solide nei 100 ostacoli e nel salto in alto attestandosi al nono posto nella classifica generale provvisoria con 2003 punti.

La trentenne cremonese si è tolta la soddisfazione di demolire il personale sui 100hs, abbassando di 19 centesimi il personale di 13.35 stabilito a Roma 2024 con un notevole 13.16 (+1.3 m/s) che le è valso il settimo tempo assoluto odierno. Gerevini ha risposto presente successivamente anche nell’alto, effettuando una buona progressione con un paio di errori qua e là per poi saltare 1.74 in seconda prova.

Sveva ha eguagliato dunque lo stagionale, fallendo la misura seguente a 1.77 ma restando in vantaggio di 53 punti rispetto alla tabella di marcia del suo recente record italiano (quando corse in 13.52 nei 100hs) firmato a Gotzis tra il 30 ed il 31 maggio con 6413 punti totali.

A Birmingham dopo due segmenti la classifica è ancora abbastanza corta, con la polacca Adrianna Sulek-Schubert che guida a quota 2135 punti con un solo punto di margine sull’irlandese Kate O’Connor, 61 sulla tedesca Sophie Weissenberg, 81 sulla svizzera Annik Kalin (autrice di un mostruoso 12.59 ventoso nei 100 ostacoli), 105 e 109 sulle neerlandesi Emma Oosterwegel e Sofie Dokter, 126 sulla spagnola Maria Vicente e sulla belga Noor Vidts, 132 su Gerevini e 141 sulla quotata britannica Katarina Johnson-Thompson.