Softball: Bollate e Forlì ancora a gonfie vele in Premier Cup 2026

Continua senza nessun ordine di problema la corsa di Quick Mill Bollate e Italposa Forlì in Premier Cup 2026. Arriva la quarta vittoria per le due squadre nel primo giorno di Super Round, che crea davvero grandi premesse italiane in quel di Haarlem. Ma andiamo a vedere l’andamento delle due partite odierne.

Bollate sconfigge per 8-1 le ceche Joudrs Praga, in un confronto totalmente dominato anche grazie ai fatti del secondo inning. Il colpo di mano, infatti, lo piazza Leannelys Zayas. C’era già stato il singolo-punto di Modrego, ma quel grande slam di Zayas spacca la partita in due, assieme all’altro fuoricampo di Willis poco dopo, da due punti. Si chiude per manifesta al quinto inning, nonostante proprio qui arrivi un singolo di Jedelska.

Forlì sconfigge in maniera differente le Vienna Metrostars, ma il 9-2 è sempre convincente. Subito realizza Piancastelli su errore difensivo delle austriache, poi due doppi di Lacatena e Onofri provocano il 3-0 nel terzo inning. Nel sesto è la volta di Moreland con un fuoricampo da due punti, ma dal 5-0 si va sul 5-2 in virtù del singolo di Schuur con errore difensivo che porta a casa Garcia e, in seguito, proprio della realizzazione su base rubata dalla stessa Schuur. L’Italposa chiude tutto con un singolo da due punti di Vigna, un altro da uno di Lacatena e poi su lancio pazzo sfruttato da Piancastelli.

Domani Forlì se la vedrà subito, alla mattina (10:00) contro il club di Praga, mentre per Bollate alle 12:30 ci saranno le Bonn Capitals tedesche. Poi, in serata, alle 20:00, il derby italiano che potrebbe decretare una parte dei verdetti del massimo torneo europeo.