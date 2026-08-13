Simona Quadarella in finale col miglior tempo nei 1500 sl. C’è una nuova insidia dalla Russia

Pratica archiviata in tranquillità per Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 stile libero. Qualificazione in finale con estrema tranquillità e con il miglior tempo da parte della romana, che ha chiuso con 16’05”28. Le sensazioni sono davvero positive per l’azzurra, che andrà a caccia domani della doppietta d’oro dopo il successo negli 800.

Da queste batterie esce una nuova possibile avversaria per Quadarella, con la 17enne russa Kseniia Misharina che ha concluso alle spalle dell’azzurra con il tempo di 16’08”71. Una partenza sicuramente pimpante quella di Misharina, con Quadarella, per sua stessa ammissione, che ha lasciato fare la gara alla russa nella prima parte, per poi accelerare nella seconda e chiudere agevolmente al primo posto.

In ottica finale l’avversaria principale sembra essere la tedesca Isabel Gose, seconda negli 800, che ha controllato agevolmente anche la sua batteria, vinta con il tempo di 16’10”51 davanti alla greca Artemis Vasilaki (16’13”81) e all’ungherese Vivien Jackl (16’16”34), anche loro qualificate entrambe per la finale.

A completare il gruppo delle otto finaliste ci sono anche la tedesca Maya Werner (16’17”78) e le due spagnole Maria De Valdes Alvarez (16’18”54) e Angela Martinez Guillen (16’22”43). La finale è in programma domani sera alle 19.56.