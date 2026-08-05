Si completa il puzzle: Itauma-Hrgovic, chi sarà l’ultimo Campione del Mondo? Si chiude la spartizione tra i massimi

Sta per completarsi il puzzle iridato dei pesi massimi, saltato per aria ormai due mesi fa in seguito alla decisione adottata da Oleksandar Usyk di cedere la tripla corona iridata di cui era in possesso, in vista di un ultimo match prima del grande ritiro dalla scene. La scelta a sorpresa operata dal fuoriclasse ucraino ha generato un effetto domino di dimensioni non indifferenti, con la nomina di due nuovi Campioni del Mondo nel giro di pochi giorni: la WBA ha promosso il russo Murat Gassiev, mentre la WBC ha affidato lo scettro al tedesco Agit Kabayel.

La IBF è invece rimasta sulle sue e ha aspettato a lungo prima di svelare i propri piani, fino all’anticipazione svelata da The Ring e confermata dal promoter Frank Warren: la cintura dei pesi massimi per la International Boxing Federation sarà contesa dall’inglese Moses Itauma e dal croato Filip Hrgovic. L’appuntamento è per il prossimo 29 agosto alla O2 Arena di Londra, tra l’altro è già definito il successivo impegno del vincitore: la prima difesa del titolo sarà contro il cubano Frank Sanchez, numero 1 del ranking di categoria.

Itauma ha 21 anni, è imbattuto (14 vittorie, di cui 12 prima del limite) ed è reduce dalla convincente affermazione contro Mike Balogun. Hrgovic ha 34 anni, ha un ruolino di 21 successi e una sconfitta, è reduce dal successo per ko tecnico contro David Allen. Per la WBO il campione rimane il britannico Daniel Dubois: lo scettro dei pesi massimi sarà così diviso in quattro parti e la riunificazione sarà veramente molto difficile. Ai margini resteranno i britannici Anthony Joshua e Tyson Fury.