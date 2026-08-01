Sebastian Korda si opera alla schiena: cosa è successo e quando potrebbe tornare

Sebastian Korda ha deciso di mettere fine a uno dei problemi fisici che più hanno condizionato la sua stagione. Il tennista statunitense si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena per risolvere una patologia cronica che da mesi ne limitava rendimento e continuità. A comunicarlo è stato lo stesso americano attraverso i propri canali social, dove ha confermato il buon esito dell’operazione e ha espresso sollievo per la scomparsa del dolore che lo accompagnava da tempo.

Alla base della decisione di ricorrere alla chirurgia vi era una persistente sofferenza alla schiena, aggravata da una significativa compressione del nervo sciatico. Prima di arrivare all’intervento, Korda aveva seguito per circa quattro mesi un percorso terapeutico basato su trattamenti conservativi e soluzioni alternative, che però non hanno prodotto i risultati sperati né garantito un miglioramento stabile delle sue condizioni.

L’operazione è stata eseguita con successo dal dottor Qureshi e dalla sua équipe medica. Nel messaggio pubblicato sui social, il tennista ha spiegato di sentirsi finalmente libero dal dolore acuto che lo aveva costretto a convivere con pesanti limitazioni sia negli allenamenti sia durante l’attività agonistica.

Lo stop forzato era iniziato dopo il torneo di Miami, competizione nella quale Korda aveva ottenuto una prestigiosa vittoria contro Carlos Alcaraz prima di essere costretto ad arrendersi al riacutizzarsi del problema fisico. L’infortunio e il successivo intervento chirurgico gli hanno impedito di prendere parte a diversi appuntamenti di primo piano del calendario, compreso Wimbledon, compromettendo in modo significativo la sua stagione.

Al momento non è stata fissata una data per il ritorno alle competizioni. Nelle prossime settimane il ventiseienne statunitense inizierà un programma di riabilitazione finalizzato al recupero completo della condizione fisica e alla ripresa graduale dell’attività agonistica. Si tratta dell’ennesimo ostacolo in una carriera spesso segnata dagli infortuni: in passato Korda era già stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico al gomito, confermando una fragilità fisica che, negli ultimi anni, ha inciso sensibilmente sul suo percorso nel circuito ATP.