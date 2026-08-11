Sara Curtis rompe il ghiaccio: “Medaglia importantissima per la mia crescita. Speravo di fare un po’ meglio”

Sara Curtis si classifica terza e conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri stile libero degli Europei senior 2026 di nuoto, in corso a Parigi, in Francia: si tratta della prima italiana a salire sul podio in questa specialità. L’azzurra ai microfoni di Rai 2 HD esprime tutta la propria gioia.

Le emozioni a caldo dell’azzurra: “Sono veramente contenta, perché prendere questa medaglia è importantissimo per me, per la mia crescita, per la mia famiglia, ho scritto una pagina importante per me, per la storia del nuoto italiano ed è importante. Sono contenta, morta, a pezzi, ma contentissima“.

La condotta di gara: “Volevo fare questo evidentemente, probabilmente ho patito un po’ di più il passaggio anche se era un decimo più lento ma volevo assolutamente non passare più piano di così, quindi sono contenta. Forse speravo di fare leggermente meglio alla fine, poi per un centesimo ho perso la medaglia d’argento, ma va benissimo, così questo mi spinge a lavorare meglio sugli arrivi“.