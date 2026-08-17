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CiclismoStrada

Renewi Tour 2026, parterre stellare tra i velocisti. Un percorso che promette scintille ad ogni tappa

Pubblicato

8 minuti fa

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Jonathan Milan
Jonathan Milan/LaPresse

I migliori velocisti del mondo si danno appuntamento al Renewi Tour 2026, corsa a tappe belga che comincerà mercoledì 19 e terminerà poi domenica 23 e che è arrivata alla sua ventunesima edizione. Da Diest a Leuven con un percorso decisamente interessante, con la lotta per la classifica generale che potrebbe rimanere apertissima davvero fino all’ultima tappa.

Spazio dunque agli sprinte, ma anche a coloro che ben si comportano nelle classiche del nord, perchè non mancheranno anche muri e strappi, oltre ad almeno due arrivi in volata che promettono scintille. L’Italia punta soprattutto su Jonathan Milan, che lancia la sfida ai padroni di casa Tim Merlier e Jasper Philipsen, ma saranno presenti anche il campione in carica Arnaud De Lie e l’olandese Olav Kooij, ma attenzione anche all’eritreo Biniam Girmay e al sempre esperto Dylan Groenewegen.

Fari puntati anche su corridori che possono tenere su percorsi un po’ più mossi come l’australiano Laurence Pithie, che può lottare anche per la classifica generale, o il norvegese Søren Wærenskjold. Oltre a Milan, l’Italia può giocarsi anche altre carte importanti come i due azzurri in casa Astana, Davide Ballerini ed Alberto Bettiol, ma anche tra le fila della Tudor ci sono Matteo Trentin e Luca Mozzato, corridori che si possono adattare benissimo a questo percorso.

La prima frazione è 188,3 chilometri, che avrà nella parte finale un percorso da svolgere più volte e dove è presente il Grasbos, un breve strappo al quasi 6% che potrebbe mettere in difficoltà qualche velocista prima del probabile sprint finale. Appuntamento sicuro per i velocisti nella seconda tappa con l’arrivo ad Ardooie perfetto per le ruote veloci.

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La terza frazione potrebbe essere quella decisiva per la classifica generale, visto che è quella dei muri. Se ne affrontano ben sedici per una tappa durissima che si concluderà a Geraardsbergen dopo oltre 180 chilometri. Anche la quarta frazione (da Kanne a Grote-Spouwen) ripercorre molto il percorso di quella precedente e nuovamente saranno protagonisti gli specialisti delle classiche, con la battaglia per la generale che proseguirà. Domenica poi il gran finale con partenza e arrivo a Leuven, in quella che potrebbe essere una nuova occasione per i velocisti.

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