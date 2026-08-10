Rebecca Sartori non brilla e supera col brivido le batterie dei 400 ostacoli agli Europei

Rebecca Sartori centra l’obiettivo minimo della vigilia e accede alle semifinali dei 400 ostacoli in occasione dei Campionati Europei di atletica 2026. Ayomide Folorunso e Alice Muraro erano esentate dalle batterie, occupando un posto tra le migliori 12 della Road to Birmingham, quindi saranno tre le azzurre impegnate domani nel penultimo atto della specialità in questa rassegna continentale.

Avanzavano al turno successivo i dodici tempi più veloci sulle tre serie, senza posti garantiti per chi arrivava nelle prime posizioni delle singole batterie. Sartori non ha brillato, facendo tanta fatica ad accendersi ed effettuando un discreto rettilineo conclusivo che le ha consentito di arrivare terza al traguardo nella prima heat con un deludente 56.18, lontano sia dallo stagionale che soprattutto dal PB (54.82).

La 29enne veneta, oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2022, ha dovuto attendere poi la conclusione delle serie successive per conoscere il suo destino, ottenendo alla fine il pass per le semifinali con il decimo crono assoluto. L’unica a scendere sotto i 55″ è stata l’austriaca Lena Pressler con 54.97, ma domani entreranno in azione le vere big europee del giro di pista con barriere.