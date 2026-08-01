Rafael Jódar entra in top-20: la scalata record del talento spagnolo che sta stupendo il tennis mondiale

L’incredibile parabola di Rafael Jódar continua ad arricchirsi di capitoli destinati a entrare nella storia recente del tennis. La qualificazione alle semifinali dell’ATP 500 di Washington, conquistata grazie alla spettacolare rimonta ai danni di Lorenzo Musetti con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4, ha infatti regalato al diciannovenne madrileno il risultato più prestigioso della sua giovanissima carriera: l’ingresso matematico tra i primi venti giocatori del mondo. Nel ranking ATP live, infatti, Jódar occupa virtualmente la diciannovesima posizione, un traguardo impensabile soltanto pochi mesi fa e raggiunto ad appena sette mesi dal definitivo approdo nel circuito maggiore.

Il dato assume contorni ancora più impressionanti se si osserva il punto di partenza. Fino a poco tempo fa il suo percorso sembrava destinato a svilupparsi principalmente attraverso il tennis universitario statunitense, difendendo i colori della University of Virginia. La scelta di diventare professionista ha però completamente cambiato il corso della sua carriera, dando vita a una delle progressioni più rapide viste negli ultimi anni.

Basta osservare l’evoluzione del ranking ATP per comprendere la portata del fenomeno. Nell’aprile del 2024 Jódar occupava una posizione oltre il numero 1.771 del mondo, sostanzialmente lontano dai radar del grande tennis. Un anno più tardi, nel marzo 2025, era risalito fino alla posizione numero 911. Il primo vero salto di qualità è arrivato nell’agosto dello stesso anno, quando la conquista del Challenger di Hersonissos gli ha spalancato per la prima volta le porte della top 400.

Da quel momento la crescita è diventata praticamente verticale. Nel marzo 2026 il terzo turno raggiunto al Masters 1000 di Miami gli ha consentito di entrare ufficialmente tra i primi cento del ranking, attestandosi al numero 89 ATP. Soltanto un mese dopo è arrivato un ulteriore balzo fino alla posizione numero 57 grazie al primo titolo ATP conquistato in carriera. Il Roland Garros gli ha poi permesso di aggiornare il proprio career-high con il numero 23 mondiale nel giugno 2026, mentre la semifinale raggiunta a Washington gli garantisce ora il definitivo ingresso nella top 20, con il ranking live che lo proietta al numero 19 del mondo.

Il 2026 rappresenta la stagione della definitiva consacrazione. La prima grande impresa è arrivata sulla terra battuta di Marrakech, dove Jódar ha conquistato il suo primo titolo ATP in occasione dell’ATP 250 marocchino. Un successo già straordinario di per sé, ma reso ancora più significativo dal fatto di essere arrivato appena alla settima partecipazione assoluta in un tabellone principale del circuito ATP.

La fiducia accumulata si è trasformata immediatamente in continuità di rendimento anche negli appuntamenti più prestigiosi. Al Masters 1000 di Madrid è arrivata la prima vittoria contro un giocatore appartenente alla top 10 mondiale. Alex de Minaur è stato travolto con un netto 6-3, 6-1, prima che il cammino dello spagnolo si interrompesse nei quarti di finale contro il numero uno del mondo Jannik Sinner. Pochi giorni più tardi, agli Internazionali d’Italia, Jódar ha confermato di poter competere stabilmente ad altissimo livello raggiungendo ancora i quarti di finale. A Roma ha superato Nuno Borges e Learner Tien prima di cedere il passo a Luciano Darderi.

La definitiva consacrazione internazionale è però arrivata nei tornei dello Slam. Al debutto assoluto al Roland Garros, Jódar ha immediatamente raggiunto i quarti di finale, dimostrando una maturità fuori dal comune. Fondamentali le vittorie ottenute al quinto set contro Alex Michelsen e contro il più esperto connazionale Pablo Carreño Busta, due autentiche battaglie che hanno certificato anche la sua solidità mentale. La corsa si è conclusa soltanto davanti ad Alexander Zverev sul centrale Philippe-Chatrier. A Wimbledon, nonostante una preparazione ridotta sull’erba a causa di un infortunio, il madrileno è comunque riuscito a raggiungere il terzo turno, confermando la propria capacità di adattamento anche su una superficie finora poco esplorata.

I numeri complessivi della stagione restituiscono il profilo di un giocatore già competitivo ai massimi livelli nonostante abbia soltanto diciannove anni. Il bilancio recita 28 vittorie e 11 sconfitte in 39 incontri disputati, pari a una percentuale di successi del 71,8%. La terra battuta rappresenta al momento la superficie di riferimento, come testimonia il notevole record di 19 vittorie e appena 4 sconfitte. Positivi anche i riscontri sull’erba, con due successi e una sola battuta d’arresto, mentre sul cemento il bilancio è di 7 vittorie e 6 sconfitte, segnale di una crescita costante anche lontano dalla superficie preferita.

Anche il rendimento nei tornei del Grande Slam conferma la rapidità del processo di maturazione. Alla prima stagione disputata nei tabelloni principali dei Major, Jódar ha già raccolto 7 vittorie e 3 sconfitte, mantenendo una percentuale di successi del 70%. Sul piano economico, invece, il 2026 gli ha già garantito oltre 2,1 milioni di dollari di montepremi complessivi tra singolare e doppio.

C’è infine un dato che probabilmente racconta meglio di qualsiasi altro la portata della sua esplosione. Nelle prime 25 partite ATP ufficiali disputate in carriera, Rafael Jódar ha conquistato ben 17 vittorie. Una partenza che, alla stessa età, risulta addirittura superiore a quella fatta registrare da numerose leggende del tennis moderno e che alimenta inevitabilmente aspettative enormi sul suo futuro.

L’impressione è che il tennis mondiale abbia trovato un nuovo protagonista. La velocità con cui Jódar è passato dall’anonimato dei tornei minori ai primi venti giocatori del ranking ATP rappresenta un’anomalia statistica prima ancora che tecnica. Se finora ha stupito soprattutto per la rapidità della sua crescita, la vera sfida inizierà adesso: confermarsi stabilmente nell’élite del circuito e dimostrare che questa incredibile ascesa è soltanto il primo capitolo di una carriera destinata a lasciare il segno.