Quando Larissa Iapichino in finale agli Europei? Programma, orario, avversarie

Larissa Iapichino si è qualificata con disinvoltura alla finale del salto in lungo nell’ambito degli Europei 2026 di atletica: balzo da 6.94 metri con 2,2 m/s di vento a favore, leggermente oltre il limite previsto dal regolamento per la ratifica delle prestazioni a fini statistici. Al primo tentativo utile, senza penare troppo, la toscana ha superato la norma imposta e ha staccato il pass per l’atto conclusivo, che andrà in scena domenica 16 agosto (ore 21.05) all’Alexander Stadium di Birmingham.

L’azzurra si presenterà con la miglior prestazione europea stagionale (7.12 di record italiano) e dovrà fare i conti con la tedesca Malaika Mihambo (Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, chiamata a difendere il titolo), la portoghese Agate de Sousa (Campionessa del Mondo indoor), la padrona di casa Jazmin Sawyers (Campionessa d’Europa indoor 2023, quando beffò l’azzurra di misura). Saranno della partita anche la francese Hilary Kpatcha, la rumena Ramona Elen Verman, l’olandese Pauline Hondema, la britannica Molly Palmer, le svedesi Maja Askag e Ayla Hallberg Hossain, la spagnola Fatima Diame e la francese Yanis Davis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO LARISSA IAPICHINO FINALE EUROPEI

Domenica 16 agosto

Ore 21.05 Finale salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.