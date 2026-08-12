Quando la marcia agli Europei di atletica 2026: orari Fortunato, Stano e Palmisano, tv, streaming

Si preannuncia un Ferragosto di fuoco a Birmingham per la marcia italiana, che si giocherà qualcosa di importante nelle quattro gare in contemporanea valevoli per i Campionati Europei di atletica 2026. Nella mattinata di sabato 15 agosto andranno in scena infatti le due nuove distanze della marcia (mezza maratona e maratona) con in palio quattro titoli continentali nel complesso tra settore femminile e maschile.

L’Italia schiererà in ogni specialità almeno un atleta in grado di giocarsi le medaglie, potendo contare sulla presenza dei campioni olimpici Massimo Stano (nella 42,195 km) e Antonella Palmisano (nella 21,097 km) ma anche del primatista europeo sulla mezza Francesco Fortunato e della rivelazione Sofia Fiorini leader delle liste europee stagionali sulla distanza di maratona. Si gareggia sulle strade di Birmingham con partenza da Colmore Row e traguardo a Victoria Square, con un percorso ad anello di un chilometro che si sviluppa nel centro città con passaggi lungo Waterloo Street e Temple Row West.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming delle gare di marcia agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCIA AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026

Sabato 15 agosto

Ore 8.30 Mezza maratona di marcia (uomini e donne) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 8.30 Maratona di marcia (uomini e donne) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCIA AGLI EUROPEI DI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.