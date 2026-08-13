Quando la maratona agli Europei di atletica 2026? Orari, italiani iscritti, tv, streaming

I Campionati Europei di atletica 2026 sono in pieno svolgimento e si avvicina progressivamente il momento delle Maratone (non di marcia), che andranno in scena nella mattinata di domenica 16 agosto in apertura dell’ultima giornata della manifestazione. La gara femminile e quella maschile si disputeranno sostanzialmente in contemporanea sulle strade della città inglese.

L’Italia verrà rappresentata da Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto e Sofiia Yaremchuk tra le donne, mentre saranno ben cinque gli azzurri al via della prova maschile: Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Daniele Meucci, Ahmed Ouhda e Pietro Riva. In entrambe le prove l’obiettivo podio sarà difficile ma non impossibile per gli italiani di punta, in assenza del bronzo mondiale in carica Iliass Aouani e dell’ultimo vincitore della Maratona parigina Yeman Crippa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming delle gare di maratona agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARATONA AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026

Domenica 16 agosto

Ore 8.30 Maratona femminile – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 9.10 Maratona maschile – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARATONA AGLI EUROPEI DI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.