Nella serata di oggi, sabato 15 agosto, si disputerà la finale della staffetta 4×100 metri femminile degli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, alle ore 22.48 italiane, il quartetto azzurro sarà in gara per il titolo continentale.

Le altre sette Nazionali qualificate sono Irlanda, Belgio, Portogallo, Polonia, Gran Bretagna, Svizzera ed Ungheria: nelle batterie l’Italia ha fatto segnare il miglior crono assoluto, andando a precedere le britanniche, le elvetiche, le polacche e le magiare.

La diretta tv della finale della staffetta 4×100 femminile con l’Italia sarà assicurata su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026

Sabato 15 agosto

22.48 Finale staffetta 4×100 femminile (con Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO FINALISTE

2 Irlanda

3 Belgio

4 Portogallo

5 Italia

6 Polonia

7 Gran Bretagna

8 Svizzera

9 Ungheria