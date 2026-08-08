Quando gareggia Larissa Iapichino agli Europei di atletica 2026: orari, programma, tv, streaming

Larissa Iapichino sarà una delle punte di diamante della spedizione azzurra che prenderà parte agli imminenti Campionati Europei di atletica 2026, in programma all’Alexander Stadium di Birmingham dal 10 al 16 agosto. La nuova primatista italiana di salto in lungo sarà una delle ultime a gareggiare in questa edizione della rassegna continentale, affrontando la qualificazione sabato 15 e l’eventuale finale domenica 16 agosto.

Dopo aver ottenuto il record nazionale a Eugene lo scorso 4 luglio con 7.12, la 24enne toscana è balzata in vetta alle liste europee stagionali e va considerata la co-favorita per il titolo insieme alla formidabile tedesca Malaika Mihambo, già due volte campionessa d’Europa all’aperto e reduce da un convincente 7.05 in Diamond League a Londra.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Larissa Iapichino nel salto in lungo agli Europei di atletica 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky Sport; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1/2 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LARISSA IAPICHINO AGLI EUROPEI 2026

Sabato 15 agosto

Ore 12.50 Qualificazione salto in lungo donne – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD e Sky Sport

Domenica 16 agosto

Ore 21.05 Finale salto in lungo donne – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport.

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (qualificazione fino alle 13.00 e tutta la finale) e RaiSportHD (qualificazione dalle 13.00 in poi); Sky Sport (canali esatti ancora da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1/2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.