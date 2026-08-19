Programma sospeso a Cincinnati: cosa è successo, Musetti dovrà attendere

22:46 Match ripresi a Cincinnati, in una condizione di meteo variabile.

Bisognerà attendere. La pioggia si è presa la scena nella giornata di incontri a Cincinnati, condizionando inevitabilmente il programma sul cemento dell’Ohio. La perturbazione ha costretto gli organizzatori a interrompere le partite in corso e a rivedere lo schedule dei campi.

Resta ora da capire se e quanto si riuscirà a recuperare, considerando che le previsioni indicano una situazione meteorologica piuttosto variabile e instabile. Una prospettiva che non farà certo piacere a Lorenzo Musetti, il cui incontro è previsto come ultimo match in programma sul campo-3.

Al momento, sul Tony Trabert Stadium 3 sono stati completati due incontri. Luciano Darderi, in coppia con l’argentino Tomás Martín Etcheverry, ha superato gli americani Galloway e King con il punteggio di 6-4, 5-7, 10-7. A seguire è arrivata la sorpresa di giornata: l’altro argentino, Thiago Tirante, ha eliminato il ceco Jakub Mensik, numero 14 del seeding, imponendosi con lo score di 5-7, 6-4, 6-4.

Il programma prevede ora le sfide tra la kazaka Elena Rybakina e la russa Diana Shnaider, numero 14 del seeding, e tra il portoghese Nuno Borges e l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 27. A seguire dovrebbe scendere in campo Musetti, atteso dal qualificato portoghese Jaime Faria, nel match che chiude il programma del campo-3.

Tutto, però, resta subordinato all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Non resta dunque che attendere, per capire se la pioggia concederà una tregua e se gli organizzatori riusciranno a ripristinare il programma della giornata senza ulteriori modifiche.