Pattinaggio Artistico a rotelle
Pattinaggio artistico a rotelle, completato il quadro dei convocati azzurri per gli Europei di Ponte di Legno
Il quadro dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle è definito. Negli scorsi giorni il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha infatti sciolto le riserve anche per quanto riguarda le specialità della danza e della Solo Dance, rendendo così completa la lista dei convocati che partiranno alla volta di Ponte Di Legno dal 3 al 9 settembre.
La sorpresa più netta è arrivata dalla Solo Dance Senior femminile, complice il reclutamento di Sara Mazzini, piazzatasi al secondo posto in occasione dei Campionati Italiani e secondo diversi addetti ai lavori destinata a prendere parte ai Mondiali. Con lei condividerà la pista Margherita Zanni, mentre nella gara maschile saranno della partita Andrea Loguercio e Francesco Vittuari.
Prove tecniche di Mondiale invece nelle coppie di danza, dove gli osservati speciali saranno appunto gli attuali detentori del titolo iridato, quindi Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, seguiti dai Vice Campioni Mondiali Caterina Artoni-Raul Allegranti. I due team pesi massimi della danza italiana saranno affiancati per l’occasione da Linda Cantalini-Andrea Loguercio, quarti nella rassegna tricolore.
Riportiamo di seguito la lista completa dei convocati per l’Italia ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, per quanto riguarda la Solo Dance e le coppie, incluse le categorie Junior e giovanili.
EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 2026: I CONVOCATI DELL’ITALIA (SOLO DANCE E COPPIE DI DANZA)
Solo Dance
Cadetti Maschile
- Nicolò Caselli (Pol.va Funo)
- Giacomo Tiberio Serafini (Pol. Pontevecchio)
- Jacopo Pederzini (U.P. Calderara)
Cadetti Femminile
- Diletta Gallina (R.C. Montebelluna)
- Federica Ciampi (Jolly Skate)
- Martina Grossi (Borghi Gonzaga)
Jeunesse Maschile
- Schon Aime Epoupa Mengou (Progresso Fontana)
- Federico Pachera (Artiskate)
- Federico Grazzini (Primavera Prato)
Jeunesse Femminile
- Carlotta Bruzzi (Polivalente San Vito ASD)
- Greta Ognibene (Pol. Pontevecchio)
- Gaia Anastasi (U.P. Calderara)
Junior Maschile
- Alessandro Grossi (Borghi Gonzaga)
- Alessio Castagnoli (Junior Sacca)
Junior Femminile
- Matilde Brogi (Skating Club Gioni TS)
- Laura Carta (Pol. Dil. Spinea Patt.)
Senior Maschile
- Andrea Loguercio (ASD PAR)
- Francesco Vittuari (Pol.va Lame)
Senior Femminile
- Sara Mazzini (Primavera dello Sport)
- Margherita Zanni (Pol. CSI Casalecchio ASD)
Coppie di danza
Cadetti
- Jacopo Pederzini / Emma Diotallevi (U.P. Calderara)
- Nicolò Caselli / Vittoria Bianca Vecchi (Pol.va Funo / Polivalente San Vito ASD)
- Tommaso Lacopo / Sofia Orlando (Artistic Roller / Polisportiva Robur ASD)
Jeunesse
- Schon Aime Epoupa Mengou / Greta Ognibene (Progresso Fontana Bologna / Pol. Pontevecchio)
- Federico Pachera / Martina Grossi (Artiskate / Borghi Gonzaga)
- Cristian Zacheo / Ilaria Zacheo (Junior Sacca)
Junior
- Matteo Di Nunzio / Mariaclaudia Parziale (Alusia Onlus / Jolly Skate)
- Giulio Perucchini / Martina Michelone (Gioca Pattinaggio / Skating Vercelli)
Senior
- Gherardo Altieri Degrassi / Roberta Sasso (A.R. Fincantieri ASD / Invicta Skate ASD)
- Raul Allegranti / Caterina Artoni (Pol. CSI Casalecchio ASD / P. Funo ASD)
- Andrea Loguercio / Linda Cantalini (ASD PAR)