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Pattinaggio Artistico a rotelle

Pattinaggio artistico a rotelle, completato il quadro dei convocati azzurri per gli Europei di Ponte di Legno

Pubblicato

15 secondi fa

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Per approfondire:
Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi
Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi / Raniero Corbelletti Skate Italia-FISR

Il quadro dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle è definito. Negli scorsi giorni il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha infatti sciolto le riserve anche per quanto riguarda le specialità della danza e della Solo Dance, rendendo così completa la lista dei convocati che partiranno alla volta di Ponte Di Legno dal 3 al 9 settembre. 

La sorpresa più netta è arrivata dalla Solo Dance Senior femminile, complice il reclutamento di Sara Mazzini, piazzatasi al secondo posto in occasione dei Campionati Italiani e secondo diversi addetti ai lavori destinata a prendere parte ai Mondiali. Con lei condividerà la pista Margherita Zanni, mentre nella gara maschile saranno della partita Andrea Loguercio e Francesco Vittuari. 

Prove tecniche di Mondiale invece nelle coppie di danza, dove gli osservati speciali saranno appunto gli attuali detentori del titolo iridato, quindi Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, seguiti dai Vice Campioni Mondiali Caterina Artoni-Raul Allegranti. I due team pesi massimi della danza italiana saranno affiancati per l’occasione da Linda Cantalini-Andrea Loguercio, quarti nella rassegna tricolore. 

Riportiamo di seguito la lista completa dei convocati per l’Italia ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, per quanto riguarda la Solo Dance e le coppie, incluse le categorie Junior e giovanili. 

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 2026: I CONVOCATI DELL’ITALIA (SOLO DANCE E COPPIE DI DANZA)

Solo Dance

Cadetti Maschile

  • Nicolò Caselli (Pol.va Funo)
  • Giacomo Tiberio Serafini (Pol. Pontevecchio)
  • Jacopo Pederzini (U.P. Calderara)

Cadetti Femminile

  • Diletta Gallina (R.C. Montebelluna)
  • Federica Ciampi (Jolly Skate)
  • Martina Grossi (Borghi Gonzaga)

Jeunesse Maschile

  • Schon Aime Epoupa Mengou (Progresso Fontana)
  • Federico Pachera (Artiskate)
  • Federico Grazzini (Primavera Prato)

Jeunesse Femminile

  • Carlotta Bruzzi (Polivalente San Vito ASD)
  • Greta Ognibene (Pol. Pontevecchio)
  • Gaia Anastasi (U.P. Calderara)

Junior Maschile

  • Alessandro Grossi (Borghi Gonzaga)
  • Alessio Castagnoli (Junior Sacca)

Junior Femminile

  • Matilde Brogi (Skating Club Gioni TS)
  • Laura Carta (Pol. Dil. Spinea Patt.)

Senior Maschile

  • Andrea Loguercio (ASD PAR)
  • Francesco Vittuari (Pol.va Lame)

Senior Femminile

  • Sara Mazzini (Primavera dello Sport)
  • Margherita Zanni (Pol. CSI Casalecchio ASD)

Coppie di danza

Cadetti

  • Jacopo Pederzini / Emma Diotallevi (U.P. Calderara)
  • Nicolò Caselli / Vittoria Bianca Vecchi (Pol.va Funo / Polivalente San Vito ASD)
  • Tommaso Lacopo / Sofia Orlando (Artistic Roller / Polisportiva Robur ASD)

Jeunesse

  • Schon Aime Epoupa Mengou / Greta Ognibene (Progresso Fontana Bologna / Pol. Pontevecchio)
  • Federico Pachera / Martina Grossi (Artiskate / Borghi Gonzaga)
  • Cristian Zacheo / Ilaria Zacheo (Junior Sacca)

Junior

  • Matteo Di Nunzio / Mariaclaudia Parziale (Alusia Onlus / Jolly Skate)
  • Giulio Perucchini / Martina Michelone (Gioca Pattinaggio / Skating Vercelli)
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Senior

  • Gherardo Altieri Degrassi / Roberta Sasso (A.R. Fincantieri ASD / Invicta Skate ASD)
  • Raul Allegranti / Caterina Artoni (Pol. CSI Casalecchio ASD / P. Funo ASD)
  • Andrea Loguercio / Linda Cantalini (ASD PAR)
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