Pattinaggio artistico a rotelle, completato il quadro dei convocati azzurri per gli Europei di Ponte di Legno

Il quadro dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle è definito. Negli scorsi giorni il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha infatti sciolto le riserve anche per quanto riguarda le specialità della danza e della Solo Dance, rendendo così completa la lista dei convocati che partiranno alla volta di Ponte Di Legno dal 3 al 9 settembre.

La sorpresa più netta è arrivata dalla Solo Dance Senior femminile, complice il reclutamento di Sara Mazzini, piazzatasi al secondo posto in occasione dei Campionati Italiani e secondo diversi addetti ai lavori destinata a prendere parte ai Mondiali. Con lei condividerà la pista Margherita Zanni, mentre nella gara maschile saranno della partita Andrea Loguercio e Francesco Vittuari.

Prove tecniche di Mondiale invece nelle coppie di danza, dove gli osservati speciali saranno appunto gli attuali detentori del titolo iridato, quindi Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, seguiti dai Vice Campioni Mondiali Caterina Artoni-Raul Allegranti. I due team pesi massimi della danza italiana saranno affiancati per l’occasione da Linda Cantalini-Andrea Loguercio, quarti nella rassegna tricolore.

Riportiamo di seguito la lista completa dei convocati per l’Italia ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, per quanto riguarda la Solo Dance e le coppie, incluse le categorie Junior e giovanili.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 2026: I CONVOCATI DELL’ITALIA (SOLO DANCE E COPPIE DI DANZA)

Solo Dance

Cadetti Maschile

Nicolò Caselli (Pol.va Funo)

Giacomo Tiberio Serafini (Pol. Pontevecchio)

Jacopo Pederzini (U.P. Calderara)

Cadetti Femminile

Diletta Gallina (R.C. Montebelluna)

Federica Ciampi (Jolly Skate)

Martina Grossi (Borghi Gonzaga)

Jeunesse Maschile

Schon Aime Epoupa Mengou (Progresso Fontana)

Federico Pachera (Artiskate)

Federico Grazzini (Primavera Prato)

Jeunesse Femminile

Carlotta Bruzzi (Polivalente San Vito ASD)

Greta Ognibene (Pol. Pontevecchio)

Gaia Anastasi (U.P. Calderara)

Junior Maschile

Alessandro Grossi (Borghi Gonzaga)

Alessio Castagnoli (Junior Sacca)

Junior Femminile

Matilde Brogi (Skating Club Gioni TS)

Laura Carta (Pol. Dil. Spinea Patt.)

Senior Maschile

Andrea Loguercio (ASD PAR)

Francesco Vittuari (Pol.va Lame)

Senior Femminile

Sara Mazzini (Primavera dello Sport)

Margherita Zanni (Pol. CSI Casalecchio ASD)

Coppie di danza

Cadetti

Jacopo Pederzini / Emma Diotallevi (U.P. Calderara)

Nicolò Caselli / Vittoria Bianca Vecchi (Pol.va Funo / Polivalente San Vito ASD)

Tommaso Lacopo / Sofia Orlando (Artistic Roller / Polisportiva Robur ASD)

Jeunesse

Schon Aime Epoupa Mengou / Greta Ognibene (Progresso Fontana Bologna / Pol. Pontevecchio)

Federico Pachera / Martina Grossi (Artiskate / Borghi Gonzaga)

Cristian Zacheo / Ilaria Zacheo (Junior Sacca)

Junior

Matteo Di Nunzio / Mariaclaudia Parziale (Alusia Onlus / Jolly Skate)

Giulio Perucchini / Martina Michelone (Gioca Pattinaggio / Skating Vercelli)

Senior