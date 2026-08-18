NASCAR, Loudon decisiva per la Chase?

Esce dalla Chase almeno per una stagione il consueto appuntamento nello short-track di Loudon. Il catino che sorge nello Stato del New Hampshire prende posto come penultimo appuntamento della regular season a soli sette giorni dalla finale che si terrà nuovamente a Daytona

Denny Hamlin (2007, 2017), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022-2024), Aric Almirola (2021), Joey Logano (2009) e Ryan Blaney (2025) vantano almeno un successo nell’impegnativa ‘Magic Mile’.

Il tracciato ha una metratura di 1 miglio ed è caratterizzato da quattro curve con una pendenza progressiva da 2 a 7 gradi. La proprietà dell’impianto è di Speedway Motorsports come del resto gran parte dei circuiti in cui gareggia la NASCAR Cup Series.

Denny Hamlin guida la classifica generale con 969 punti. Il #11 di Joe Gibbs Racing è già confermato per la Chase così come Ryan Blaney, Ty Gibbs, Tyler Reddick, Chase Briscoe, Chase Elliott e Christopher Bell.

Kyle Larson è il primo degli inseguitori con 143 punti di scarto dalla zona eliminazione. Attualmente il primo degli esclusi con 50 punti di scarto da Shane van Gisbergen è Ryan Preece con la Ford Mustang #60 RFK Racing.

CLASSIFICA PROVVISORIA CHASE – PRE LOUDON