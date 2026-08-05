Musetti-Mejia oggi, ATP Montreal: programma, orario d’inizio, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà il colombiano Nicolas Mejia al secondo turno del Masters 1000 di Montreal e farà così il proprio esordio nel tabellone del torneo sul cemento canadese, dove ha usufruito di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 11 del seeding. Rientrato in campo dopo tre mesi e raggiunti i quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington (dove venne rimontato dallo spagnolo Rafael Jodar), il tennista italiano cercherà di farsi strada in questo evento e di portare a casa punti preziosi per il ranking, in avvicinamento a Cincinnati e agli US Open.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 17.00 italiane: sarà il confronto che aprirà il programma di giornata sul Rogers Court. Il 24enne, numero 13 del mondo, incrocerà il 26enne, numero 129 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni e dal successo sullo spagnolo Martin Landaluce al primo turno. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra lo spagnolo Rafael Jodar e il francese Corentin Moutet.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Mejia, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Montreal sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-MEJIA ATP MONTREAL OGGI

Mercoledì 5 agosto

Ore 17.00 Lorenzo Musetti vs Nicolas Mejia – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-MEJIA MONTREAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.