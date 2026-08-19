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Mountain bike, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Berta e Avondetto le stelle azzurre in Val di Sole
La Federciclismo ha annunciato l’elenco dei convocati dell’Italia per i Campionati Mondiali di mountain bike 2026, in programma da mercoledì 26 a domenica 30 agosto in Val di Sole. I CT Mirko Celestino, Nadia De Negri e Simone Fabbri hanno selezionato nel complesso trenta azzurri (13 donne e 17 uomini) per l’imminente rassegna iridata casalinga.
Tra le punte di diamante della spedizione tricolore spiccano i nomi di Simone Avondetto, vice-campione del mondo in carica, e di Martina Berta in campo femminile. Grande attesa anche per vedere in azione la giovane promessa Valentina Corvi oltre a tutti gli altri azzurri che si cimenteranno nelle varie specialità previste nel programma della manifestazione.
Nella passata edizione del Mondiale, andata in scena un anno fa a Valais (in Svizzera), il Bel Paese conquistò quattro podi con tre argenti ed un bronzo. Per quanto riguarda il downhill ci saranno i protagonisti dei recenti Europei: i campioni continentali Gloria Scarsi e Loris Revelli, ma anche gli argenti Veronika Widmann e Stefano Introzzi e Filippo Gilardino, secondo tra gli juniores.
CONVOCATI ITALIA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2026
XCO, XCR e XCC
DONNE
Nicole Azzetti – KTM-Protek-Elettrosystem
Martina Berta – Origine Racing-G.S. Esercito
Marika Celestino – KTM-Protek-Elettrosystem
Valentina Corvi – Fiamme Oro-Canyon CLLCTV XCO
Angelica Gatto – Santa Cruz TSA Beltrami
Giorgia Pellizotti – Trinx Factory Team
Mariachiara Signorelli – Speed Bike Rocks
Giada Specia – KTM Factory MTB Team
Laura Squarise – Trinx Factory Team
UOMINI
Simone Avondetto – Wilier-Vittoria Factory Team
Fabio Bassignana – KTM-Protek-Elettrosystem
Gabriel Borre – Team Trisports VDA
Giovanni Bosio – Ciclistica Trevigliese
Luca Braidot – Wilier-Vittoria-G.S. Fiamme Oro
Paolo Costa – G.S. Lupi Valle d’Aosta
Riccardo Fasoli – KTM-Protek-Elettrosystem
Filippo Fontana – CS Carabinieri Cicli Olympia
Giulio Peruzzo – KTM-Protek-Elettrosystem
Jacopo Putaggio – Liguria XCO Project
Juri Zanotti – Wilier-Vittoria Factory Team
DOWNHILL
DONNE
Rebecca Bruno – MS Racing
Eleonora Farina – TUB Racing
Gloria Scarsi – MS Racing
Veronika Widmann – BMX DH Team Alto Adige Südtirol
UOMINI
Thomas Bruno – MS Racing
Filippo Gilardino – Ridewill-Bike Center Cimone
Christian Hauser – Black Crew
Stefano Introzzi – Ridewill-Bike Center Cimone
Davide Palazzari – ASD After Skull-Rogue Racing
Loris Revelli – Ridewill-Bike Center Cimone