MotoGP, Franco Morbidelli cede il posto a Nicolò Bulega e sbarca in Superbike?

Mentre stiamo vivendo la fase finale del Mondiale MotoGP 2026 tutta l’attenzione è già sul prossimo campionato che, oltre alla rivoluzione tecnica tanto attesa, proporrà uno stravolgimento della line-up dei piloti che prenderanno parte alla classe regina. Se ne andranno elementi di spicco come Maverick Vinales, Alex Rins, Brad Binder, Jack Miller e Franco Morbidelli e, proprio quest’ultimo, potrebbe regalare sorprese importanti.

Nicolò Bulega, dominatore del Mondiale superbike attuale, infatti, dovrebbe accasarsi nel team Ducati Pertamina VR46 e sarà proprio il romano a fargli spazio. Ma la novità sarà proprio questa. Franco Morbidelli dovrebbe fare il percorso inverso rispetto a “Bulegass” e approdare nel campionato dedicato alle moto derivate di serie.

Uno scambio al 100% che vedrà, quindi, Nicolò Bulega nel “team giallo” della MotoGP e Franco Morbidelli che prenderà posto nel team Ducati ufficiale in superbike per fare coppia con Iker Lecuona. Una ulteriore curiosità. Dopotutto “Franky” è andato a contatto proprio con lo spagnolo nella Sprint Race del recentissimo Gran Premio di Gran Bretagna, con l’iberico che per l’occasione aveva preso il posto dell’acciaccato Fermin Aldeguer nel team Gresini.

Franco Morbidelli non ha voluto sbilanciarsi troppo nelle scorse ore trincerandosi dietro un classico “No comment” sulle voci che lo vedono protagonista del passaggio in Superbike ma, per il pilota romano, sembra ormai tutto definito. Dal 2027 inizierà una nuova avventura per il pilota italiano. Sarà in grado di ripetere i risultati del suo “sostituto” Nicolò Bulega?