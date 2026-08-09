Margherita Castellani onora la finale sui 200 ai Mondiali U20, Mia Maxwell firma la doppietta veloce

Margherita Castellani ha concluso al sesto posto la finale dei 200 metri ai Mondiali U20 di atletica. Dopo essersi meritata l’accesso all’atto conclusivo scendendo sotto il muro dei 23 secondi (prima juniores italiana a riuscirci) e aver abbattuto di un decimo il record nazionale di categoria (22.99), la 17enne umbra ha cercato di distinguersi sul mezzo giro dell’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA) e il risultato conseguito può indubbiamente soddisfarla.

L’azzurra ha avuto un tempo di reazione non ideale (0.165), ma poi è riuscita a percorrere una buona curva e sul rettilineo è parso anche in spinta, non sfigurando al cospetto di una concorrenza decisamente qualificata e più grande anche di un anno. Prima europea all’arrivo con il crono di 23.28 (0,2 m/s di vento contrario) per la campionessa in carica degli EYOF e nona italiana di sempre in termini assoluti sul mezzo giro di pista, allenata da coach Rudy Gandola.

La statunitense Mia Maxwell ha firmato la doppietta: dopo aver trionfato sui 100 metri, ha bissato il titolo sulla doppia distanza con il personale di 22.37. Proprio come successo un paio di giorni fa, la padrona di casa ha battuto la giamaicana Shanoya Mikalia Douglas (22.68). Se sul rettilineo il bronzo era finito al collo della nostra Kelly Doualla, oggi sul terzo gradino del podio è salita Mariah Maxwell (22.77 per la gemella della vincitrice), poi il vuoto prima di trovare la giamaicana Sashana Johnson (23.17) e la nigeriana Oghene Oyibu (23.27).