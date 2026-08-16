Marc Marquez su Acosta: “Ha il talento per guidare la nuova generazione”

Sarà un duo tutto spagnolo quello che vedremo l’anno prossimo in Ducati. Il team italiano affiancherà infatti al campione del mondo in carica Marc Marquez uno dei talenti più puri del paddock: Pedro Acosta. L’iberico, quest’anno alla KTM, insegue ancora la sua prima vittoria nella classe regina ma negli ultimi anni ha già dimostrato in più occasioni tutta la sua bravura nonostante una moto mai veramente competitiva.

La coppia spagnola sarà probabilmente quella con la differenza anagrafica maggiore in tutto il Mondiale. Ci sono infatti ben 11 anni di differenza tra il veterano Marquez ed il 22enne Acosta. Sarà quindi molto interessante capire i vari giochi interni della scuderia di Borgo Panigale che disporrà di una delle migliori moto della griglia.

In attesa della prossima stagione, Marc Marquez ha espresso parole di grande stima nei confronti del suo prossimo compagno di squadra. Incalzato dalle domande del giornale londinese Inews, il nove volte campione iridato ha infatti così risposto al quesito su chi sarà il nuovo Marquez: “l pilota attualmente in MotoGP che ha il talento per guidare la nuova generazione è Pedro Acosta. Ha 10 o 11 anni meno di me ed è un pilota di grande talento. E il prossimo anno correremo insieme per la Ducati con il team Lenovo, con la migliore moto della griglia”.

Il fuoriclasse di Cervera ha poi nominato altri piloti più giovani che potrebbero avere un grande futuro: “Ci sono David Alonso, Brian Uriarte e Maximo Quiles, dalle categorie minori. Non voglio fare nomi perché è difficile, ma questi ragazzi sono il futuro di questo sport. Ma ora a 33 anni li tengo ancora alle spalle, quindi vedremo…”.