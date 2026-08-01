Marc Marquez poco entusiasta: “Speravamo in meno aerodinamica nel 2027”

I primi chilometri percorsi con la Ducati prototipo destinata al regolamento 2027 hanno già offerto a Marc Marquez l’opportunità di farsi un’idea della direzione intrapresa dalla MotoGP. Al termine dei test svolti dopo il weekend di Brno, il campione spagnolo ha condiviso le sue impressioni sul nuovo progetto da 850cc, soffermandosi sia sulle prestazioni sia sulle novità tecniche che caratterizzeranno il futuro della categoria.

Intervenuto sul canale YouTube Soy Black, il nove volte campione del mondo ha evidenziato come il nuovo prototipo sia inevitabilmente meno performante rispetto alle moto attuali, pur senza prevedere un impatto evidente per il pubblico: “Il prototipo 850 non è veloce quanto le MotoGP attuali, ma non credo che i tifosi se ne accorgeranno. Speravo che riducessero ulteriormente l’aerodinamica, mi auguravo un passo indietro più sensibile sotto questo punto di vista“.

Proprio il tema dell’aerodinamica rappresenta uno degli aspetti sui quali Marquez avrebbe auspicato un intervento ancora più incisivo. Secondo il pilota spagnolo, una riduzione più marcata degli elementi aerodinamici potrebbe favorire gare con gruppi più compatti, anche se riconosce le difficoltà legate alle caratteristiche della MotoGP moderna: “Ovviamente, senza aerodinamica, potremmo vedere più gare di gruppo, come in Moto3. In MotoGP è più difficile, perché si perde carico aerodinamico e le prestazioni della moto peggiorano. Bisogna abituarsi. Ogni epoca ha i suoi pro e i suoi contro. Penso che il cambiamento più significativo riguardi gli pneumatici“.

Tra le principali novità previste dal regolamento 2027, infatti, ci sarà anche il passaggio a Pirelli come fornitore unico degli pneumatici. L’azienda italiana prenderà il posto di Michelin, introducendo un ulteriore elemento di discontinuità in una MotoGP destinata a cambiare profondamente sotto il profilo tecnico.