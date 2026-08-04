LIVE Vuelta a Burgos 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in gara Pellizzari e Ciccone. Aggiornamenti dalle 14.30

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LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Vuelta a Burgos 2026, con partenza da Gumiel de Izàn e arrivo ad Alto de Castillo

Il percorso odierno misura 165.3 km, con 1517 metri di dislivello. La tappa sarà tutta movimentata, come da sempre accade in questa corsa e le uniche due asperità arriveranno nel finale. Al km 125.5 i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Villanueva de Argano, poi 20 km dopo inizierà l’Alto de Aguilòn (2.4 km al 4.3% medio, terza categoria). Dallo scollinamento ci saranno ancora diversi km vallonati, che porteranno all’arrivo di Alto de Castillo (1 km al 6.1% medio, terza categoria).

Senza il grande favorito Primoz Roglic la tappa è aperta ad ogni scenario. Il candidato principale potrebbe essere a questo punto Giulio Ciccone adatto a questo finali e con un buono sprint in grado di battere gli avversari. Il corridore della Lidl Trek è qui per fare classifica, in questa frazione però sarà difficile creare distacchi. Un rivale per questo tipo di arrivo è Afonso Eulalio (Bahrain Victorious). Il portoghese è esploso al Giro d’Italia e qua alla corsa spagnola vuole confermare la sua grande condizione.

L’Italia spera invece in uno scontro tra l’abruzzese e Giulio Pellizzari, che è migliorato in finali del genere. Il marchigiano è diventato l’unico capitano della Red Bull BORA dopo la rinuncia di Roglic e dovrà essere bravo a sfruttare questa opportunità. Per un arrivo così esplosivo tutti gli altri big tra cui Enric Mas (Movistar), Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Oscar Onley e Carlos Rodriguez (Netcompany INEOS) e Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) dovranno più che altro difendersi, non essendo particolarmente adatti a sforzi come quelli di oggi.

L’inizio della frazione è previsto per le 12.51. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Vuelta a Burgos 2026, corsa spagnola giunta alla 48esima edizione, a partire dalle 14.30.