LIVE Tuffi, Europei 2026 in DIRETTA: Marsaglia chiude ad un passo dal podio! L’oro del metro maschile al tedesco Weseman

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MEDAGLIERE EUROPEI SPORT ACQUATICI 2026

22.58 Termina qui la Diretta Live testuale della giornata degli Europei di Parigi 2026. L’Italia chiude con due buonissimi piazzamenti la serata: Pesce e Marzetti hanno ottenuto il sesto posto nella piattoforma 10m sincro, mentre Marsaglia ha chiuso appena sotto al podio al quarto posto. Il prossimo appuntamento con gli Europei è domani mattina con i preliminari del trampolino dal metro femminile (12.30). Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata!

22.56 Questa la classifica finale:

GER Moritz Linus Wesemann 431.45

2 GBR Jack Laugher 418.25

3 GBR Jordan Houlden 410.30

4 ITA Lorenzo Marsaglia 387.00

5 FRA Jules Bouyer 384.30

6 NOR Isak Borslien 382.65

7 POL Andrzej Rzeszutek 376.10

8 UKR Danylo Konovalov 358.80

9 UKR Stanislav Oliferchyk 358.75

10 NAB Grigorii Ivanov 355.45

11 NAB Ilia Molchanov 350.15

12 FRA Gwendal Bisch 323.95

22.55 Marsaglia chiude quarto. Una finale costante per l’azzurro, ma senza i picchi necessari per puntare alle medaglie. Non tanti rimpianti per il tuffatore romano, che termina lontano 23 punti dalla medaglia di bronzo.

22.53 Termina qui la finale del metro maschile! Il tedesco Weseman si conferma campione continentale davanti ai britannici Laugher e Houlden. Weseman sorpassa i due rivali grazie ad un super salto nel momento decisivo.

22.51 Bouyer chiude la finale con doppio e mezzo ritornato raggruppato da 69.75. Il francese chiude quinto dietro a Marsaglia dopo un avvio difficile.

22.50 Weseman esegue un super tuffo! Il tedesco sopravanza i britannici all’ultima rotazione e si conferma campione europeo! 86,40 punti per un tuffo (uno e mezzo avanti con tre avvitamenti) davvero spaziale!

22.49 Stesso tuffo per Houlden, che però lo esegue meglio dell’azzurro. Per lui 67,20 punti che lo collocano al secondo posto provvisorio con un punteggio totale di 410,30. L’azzurro scivola in terza posizione.

22.48 Un po’ scarso nella parte finale il suo doppio e mezzo avanti carpiato con avvitamento. 62,40 punti che lo portano ad un totale di 387,00 punti. L’azzurro al momento è secondo, ma mancano ancora Weseman e Houlden. Senza errore di questi due atleti la medaglia non arriverà…

22.47 E’ il momento dell’ultimo tuffo di Marsaglia! L’azzurro spera ancora nelle medaglie, ma serve un grande risultato.

22.45 64,00 punti per Borslien con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento. Totale di 382,65 per il norvegese.

22.44 Non perfetto il triplo e mezzo avanti carpiato di Jack Laugher, un po’ abbondante l’entrata in acqua. Con 64,35 punti, e un totale di 418,25, la gara non viene chiusa dal britannico.

22.43 Ultimo tuffo per il francese Bisch che ottiene 60,45 con il doppio e mezzo ritornato raggruppato.

22.42 Rzeszutek esegue il doppio e mezzo avanti con un avvitamento. Il polacco ottiene 64,00 punti e va a in testa con 376,10.

22.40 Il russo Ivanov chiude la propria finale con un triplo e mezzo avanti raggruppato da 66,00 punti. Tuffo che porta il suo punteggio complessivo a 355,45 punti.

22.39 Doppio e mezzo avanti con un avvitamento per Konovalov. L’ucraino ottiene 67.20 e va in testa alla classifica provvisoria con 358,80.

22.38 Non male il triplo avvitamento del russo Molchanov. 64,80 punti che lo portano ad un totale di 350,15.

22.37 Bel salto conclusivo per Oliferchyk che ottiene 67,20 punti. Per lui punteggio finale di 358,75.

22.37 Classifica ad un tuffo dalla fine:

1 GBR Jack Laugher 353.90

2 GER Moritz Linus Wesemann 345.05

3 GBR Jordan Houlden 343.10

4 ITA Lorenzo Marsaglia 324.60

5 NOR Isak Borslien 318.65

6 FRA Jules Bouyer 314.55

7 POL Andrzej Rzeszutek 312.10

8 UKR Danylo Konovalov 291.60

9 UKR Stanislav Oliferchyk 291.55

10 NAB Grigorii Ivanov 289.45

11 NAB Ilia Molchanov 285.35

12 FRA Gwendal Bisch 263.50

22.36 Bouyer chiude la penultima rotazione con un doppio e mezzo ritornato carpiato. Tuffo molto elegante che gli vale 75,00 punti (314,55 in totale).

ù22.35 Triplo e mezzo avanti eccezionale di Weseman! 72,60 punti che lo portano in mezzo ai due britannici. Totale di 345,05 per il tedesco.

22.34 Non sbaglia Houlden il suo uno e mezzo carpiato con due avvitamenti. 66,00 punti che lo mantengono in seconda posizione 10 punti dietro Laugher. Marsaglia dista dal britannico quasi 20 unità.

22.33 Peccato! Leggermente abbondante il suo triplo e mezzo avanti raggruppato! 61,50 punti che lo portano a 324,60. La corsa sulle medaglie adesso si deve sperare nell’errore di Houlden o Weseman.

22.32 Marsaglia sul trampolino! Forza Lorenzo le medaglie sono lì!

22.31 Borslien esegue un bel doppio e mezzo rovesciato raggruppato. 67,50 punti per lui, che arriva al totale di 318,65 (secondo posto provvisorio).

22.30 Jack Laugher continua la sua corsa per le medaglie con uno splendido doppio e mezzo ritornato carpiato! 81,60 punti che lo fanno arrivare a 353,90! Il britannico prova a prendere il largo.

22.29 Primo tuffo ben eseguito dal francese Bisch. 64,00 punti con il doppio e mezzo avanti con avvitamento.

22.28 Il polacco Rzeszutek vola in testa alla classifica provvisoria. Stesso tuffo di Ivanov, ma decisamente meglio eseguito. 64,50 punti che lo portan0 ad un totale di 312,10.

22.27 Anche Ivanov sbaglia il suo doppi e mezzo rovesciato raggruppato. Entrata decisamente abbondante e solo 40,00 punti ottenuti. In testa sempre Konovalov con 191,60.

22.26 Doppio e mezzo rovesciato raggruppato per Konovalov. L’ucraino sbaglia malamento il tuffo che ottiene solo 48,00 punti.

22.25 Il russo Molchanov ottiene 64,50 con l’uno e mezzo avanti con doppio avvitamento.

22.24 Oliferchyk esegue un uno e mezzo con doppio avvitamento. Brutta entrata per l’ucraino che ottiene solo 48,00 punti.

22.23 Questa la classifica dopo 4 tuffi:

1 GBR Jordan Houlden 277.10

2 GER Moritz Linus Wesemann 272.45

3 GBR Jack Laugher 272.30

4 ITA Lorenzo Marsaglia 263.10

5 NOR Isak Borslien 251.15

6 NAB Grigorii Ivanov 248.95

7 POL Andrzej Rzeszutek 247.60

8 UKR Danylo Konovalov 243.60

9 UKR Stanislav Oliferchyk 243.55

10 FRA Jules Bouyer 239.55

11 NAB Ilia Molchanov 220.85

12 FRA Gwendal Bisch 199.50

22.21 Il francese Bouyer chiude la quarta rotazone con il doppio e mezzo indietro raggruppato. Per il francese tuffo decisamente abbondante, solamente 48,00 punti.

22.20 Il tedesco Weseman si mantiene in seconda posizione con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 66,00 punti.

22.19 Houlden continua la gara di testa. Il britannico ottiene 70,40 punti con un doppio e mezzo ritornato carpiato. Primo posto con 277,10.

22.18 Va benissimo! Superato anche questo difficilissimo tuffo (con coefficiente basso però…). 63,00 punti che lo mantengono in zona medaglie. Per lui secondo posto provvisorio con 263,10.

22.17 Tocca a Lorenzo Marsaglia! L’azzurro eseguirà l’ostico doppio e mezzo raggruppato indietro.

22.16 63,00 per il norvegese Borslien con il suo uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo.

22.15 Il plurimedagliato olimpico Jack Laugher va in testa con il doppio e mezzo ritornato carpiato. Esecuzione non perfetta, ma l’alto coefficiente di difficoltà gli porta in dote 73,60 punti. Primo posto con 272,30.

22.14 Bisch continua la sua finale mediocre. il triplo e mezzo avanti è giudicato da 52,50 punti. Totale di 199,50 che gli vale l’ultimo posto.

22.13 60,00 punti per Rzeszutek nel suo doppio e mezzo indietro raggruppato. Secondo posto provvisorio per il polacco.

22.12 Buon uno e mezzo carpiato con avvitamento per Ivanov che ottiene 63,00 punti e sale a 248,95.

22.11 Konovalov eseguo un doppio e mezzo indietro raggruppato che gli regala il primo posto con 143,60 punti in totale. Questo singolo tuffo è giudicato da 57,00 punti.

22.10 Triplo e mezzo avanti raggruppato per Molchanov. Il tuffo è però male eseguito e gli vale solo 51 punti.

22.09 Doppio e mezzo ritornato da 61,50 punti per Oliferchyk. L’ucraino sale a 243,55 punti.

22.08 Questa la classifica a metà gara:

1 GBR Jordan Houlden 206.70

2 GER Moritz Linus Wesemann 206.45

3 ITA Lorenzo Marsaglia 200.10

4 GBR Jack Laugher 198.70

5 FRA Jules Bouyer 191.55

6 NOR Isak Borslien 188.15

7 POL Andrzej Rzeszutek 187.60

8 UKR Danylo Konovalov 186.60

9 NAB Grigorii Ivanov 185.95

10 UKR Stanislav Oliferchyk 182.05

11 NAB Ilia Molchanov 169.85

12 FRA Gwendal Bisch 147.00

22.07 Prova a risalire la china con un uno e mezzo carpiato con avvitamento. 72,00 punti che lo portano al quinto posto (191,95).

22.06 Anche Weseman esegue un doppio e mezzo indietro raggruppato. Per il tedesco 63,00 punti che gli consentono di salire in seconda posizione con 106,45.

22.05 Jordan Houlder scavalca subito l’azzurro. Doppio e mezzo ritronato raggruppato che vale 66,00 punti. Ciò gli consente comunque di andare in testa con 206,70.

22.04 Ancora molto bene! Doppio e mezzo ritornato raggruppato da 67,50 punti! Primo posto provvisorio con un totale di 200,10.

22.03 E’ il momento di Marsaglia, forza Lorenzo!

22.03 Netto errore di Borslien! Il norvegese stava sorprendendo con il terzo posto dopo due tuffi. Questo doppio e mezzo indietro raggruppato però è completamente sbagliato. Solo 52,50 punti (totale di 188,15).

22.02 Che classe Jack Laugher. Eleganza pura in questo uno e mezzo con due avvitamento e mezzo. 67,50 punti e totale di 198,70 che vuol dire primo posto provvisorio.

22.01 Bisch sbaglia ancora leggermente. Il suo doppio e mezzo ritornato raggruppato vale 58,50 punti. Per lui solamente 147,00 punti dopo i primi 3 salti.

22.00 Il polacco Rzeszutek, sesto dopo due rotazione, esegue un buon triplo e mezzo avanti raggruppato che gli vale 68,20 punti. Vola in testa Rzeszutek con 187,60.

21.59 Doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato per Ivanov. Il russo non è perfetto e ottiene 60,80 punti. Secondo posto per lui con 185,95.

21.58 L’ucraino Konovolav esegue un buon uno e mezzo avanti con doppio avvitamento. 63,00 punti che gli regalano la testa provvisioria.

21.57 Triplo e mezzo avanti raggruppato non pulitissimo per il russo Molchanov. Per lui 58,50 punti che lo portano al secondo posto provvisorio con 169,85.

21.56 Oliferchyk inizia la terza rotazione con un doppio e mezzo indietro. Per lui solo 55,50 punti che lo portano a 182,05.

21.55 La classifica dopo i primi due tuffi:

1 GER Moritz Linus Wesemann 143.45

2 GBR Jordan Houlden 140.70

3 NOR Isak Borslien 135.65

4 ITA Lorenzo Marsaglia 132.60

5 GBR Jack Laugher 131.20

6 POL Andrzej Rzeszutek 129.10

7 UKR Stanislav Oliferchyk 126.55

8 NAB Grigorii Ivanov 125.15

9 UKR Danylo Konovalov 123.60

10 FRA Jules Bouyer 119.55

11 NAB Ilia Molchanov 111.35

12 FRA Gwendal Bisch 88.50

21.54 Triplo e mezzo avanti raggruppato per Bouyer. Come sempre molto elegante il francese, che però sporca un po’ nella parte finale. 63,00 punti che lo portano ad un totale di 119,55.

21.53 Super tuffo di Weseman! Doppio e mezzo avanti con un avvitamento veramente eccezionale! 76,80 punti che lo portano in testa (con 143,45 in tutto).

21.52 Ben eseguito dal britannico Houlden il triplo e mezzo avanti carpiato. Non un tuffo perfetto, ma l’alto coefficiente gli regala 69,30 punti. In testa il britannico con 140,70.

21.51 Bellissimo tuffo! Alto, elegante e quasi perfetto nell’entrata! Per lui 67,50 punti che lo portano al secondo posto con un totale di 132,60.

21.50 E’ il momento di Marsaglia! Per lui uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo.

21.49 Ottimo triplo e mezzo avanti raggruppato per Borslien! Il norvegese scavalca Laugher in testa! 66,65 punti con questo punto e 135,65 in totale.

21.48 Jack Laugher vola in testa grazie al suo doppio e mezzo raggruppato indietro. 67,50 punti che lo portano a 131,20.

21.47 Prova a raddrizzare una gara nata storta il francese Bisch. Un po’ abbondante il suo uno e mezzo indietro con doppio avvitamento. Per lui 54,00 punti ed un totale di solo 88,50.

21.46 Doppio e mezzo ritornato anche per Rzeszutek. Il polacco ottiene 68,20 punti e vola in testa con 129,10.

21.45 Il russo Ivanov ottiene 66,25 con il suo doppio e mezzo ritornato raggruppato. Per lui secondo posto con 125,15 punti.

21.44 Doppio e mezzo avanti raggruppato per Konovalov che gli vale 58,50 punti. In totale 123,60 per lui.

21.43 Non perfetto il tuffo di Molchanov che ottiene 57,35 con il doppio e mezzo ritornato raggruppato.

21.42 Ricominciano i tuffi con l’ucraino Oliferchyk che ottiene nuovamente 63 punti che fanno in totale per lui 126,55.

21.40 Questa la classifica dopo la prima rotazione di tuffi:

1 GBR Jordan Houlden 71.40

2 NOR Isak Borslien 66.65

2 GER Moritz Linus Wesemann 66.65

4 UKR Danylo Konovalov 65.10

4 ITA Lorenzo Marsaglia 65.10

6 GBR Jack Laugher 63.70

7 UKR Stanislav Oliferchyk 63.55

8 POL Andrzej Rzeszutek 60.90

9 NAB Grigorii Ivanov 58.50

10 FRA Jules Bouyer 56.55

11 NAB Ilia Molchanov 54.00

12 FRA Gwendal Bisch 34.50

21.39 L’ultimo tuffo dea prima rotazione è del francese Bouyer che esegue un uno e mezzo carpiato al volo. Il disallineamento delle gambe gli costano un bel po’ di punti, per lui solo 56.55.

21.38 Primo tuffo per il campione in carica Weseman. Il tedesco è molto pulito nel suo doppio e mezzo ritornato raggruppato e ottiene 66,65 punti.

21.37 Il britannico Houlden va in testa grazie al doppio e mezzo ritornato carpiato. Il coefficiente più alto favorisce il buonissimo punteggio di 71,40.

21.36 Anche l’azzurro esegue un ottimo doppio e mezzo ritornato raggruppato! Terzo posto provvisorio per lui con 65,10 punti.

21.35 E’ il momento di Lorenzo Marsaglia!

21.34 Il norvegese Borslien debutta in questa finale con un buonissimo doppio e mezzo ritornato raggruppato. Per lui 66,65 punti che lo portano provvisoriamente in testa.

21.33 Primo britannico in gara, Laugher va al secondo posto provvisorio con il suo doppio e mezzo avanti carpiato da 63,70 punti.

21.32 Errore per il francese Bisch! Il transalpino è abbondantissimo e spancia col suo doppio e mezzo indietro. Solo 34,50 punti per lui.

21.31 Primo tuffo della finale per il polacco Rzeszutek, campione di Europa dal metro nel 2024. Il suo uno e mezzo carpiato al volo gli vale 60,90 punti.

21.30 Altro russo in gara, si tratta di Ivanov. Il suo doppio e mezzo indietro raggruppato vale 58,50 punti.

21.29 Secondo ucraino in gara, Konovalov ottiene 65,10 punti con il suo doppio e mezzo ritornato raggruppato.

21.28 Il secondo atleta in gara è il russo Molchanov, che conclude scarsissimo il suo doppio e mezzo carpiato ottenendo solo 54 punti.

21.27 Buono il tuffo dell’ucraino che ottiene 63,55 punti.

21.26 Inizia la finale! Il primo a tuffarsi è l’ucraino Oliferchyk con un doppio e mezzo ritornato raggruppato.

21.23 Manca pochissimo all’inizio della finale! Gli atleti stanno entrando nel piano vasca.

21.20 Questo i 12 finalisti:

1 UKR Stanislav Oliferchyk

2 NAB Ilia Molchanov

3 UKR Danylo Konovalov

4 NAB Grigorii Ivanov

5 POL Andrzej Rzeszutek

6 FRA Gwendal Bisch

7 GBR Jack Laugher

8 NOR Isak Borslien

9 ITA Lorenzo Marsaglia

10 GBR Jordan Houlden

11 GER Moritz Linus Wesemann

12 FRA Jules Bouyer

21.17 Purtroppo non è arrivato in finale l’altro azzurro Matteo Santoro, che ha clamorosamente mancato l’appuntamento con l’atto conclusivo che assegna le medaglie. Il giovane azzurro potrà sicuramente rifarsi in futuro, ma quegli errori al quarto e quinto tuffo delle eliminatorie bruciano molto nell’animo del tuffatore tricolore.

21.14 Fra pochi minuti comincerà la finale del trampolino dal metro maschile! In finale l’azzurro Lorenzo Marsaglia, che stamani nelle eliminatorie è arrivato al quarto posto.

21.10 La coppia russa e quella romena non sono riuscite ad esprimere al meglio il proprio potenziale. Le russe, dopo due incredibili obbligatori, hanno commesso diversi errori negli ultimi tre tuffi, concludendo quinte . Le romene invece sono sembrato fin dall’inizio di un livello inferiore alle altre coppie. Coefficienti bassi e grossolani errori sono la causa del loro ultimo posto.

21.06 Al quarto posto le ex campionesse in carica della Spagna. La coppia formata da Pacheco e San Miguel non è riuscita a ribadire il risultato di Antalya, chiudendo sotto al podio per 4 punti. Una prova non eccellente per le iberiche, che già dagli obbligatori non sono sembrate in forma come nella passata stagione.

21.02 Al terzo posto le ucraine Bailo/Vystavkina che hanno agguanto il podio grazie ad un super triplo e mezzo ritornato raggruppato che le ha fatto ottenere oltre 75 punti; tuffo singolo con il punteggio più alto della serata.

20.58 La Germania di Pfeif e Wassen, arrivata seconda in questa finale, non è riuscita a battere le rivali britanniche a causa di un piccolo errore nel triplo e mezzo avanti. Un buon punteggio per le teutoniche (298,20), che però non è bastato per l’oro.

20.54 La coppia britannica Bond/Toulson si è dimostrata la più costante nei 5 tuffi della finale. Senza grandi sbavature, la Gran Bretagna è riuscita a battere la concorrenza tedesca di 1,86 punti!

20.50 L’Italia chiude sesta una prova macchiata da diversi errori. Pesce e Marzetti sono però due atlete molto giovani e con api margini di miglioramenti. Le due azzurre hanno fatto una grande esperienza da mettere a frutto nel prosieguo della carriera.

20.48 Questa la classifica finale:

1 GBR Maisie Bond – Lois Toulson 300.06

2 GER Pauline Alexandra Pfeif – Elena Wassen 298.20

3 UKR Kseniia Bailo – Sofiia Vystavkina 286.20

4 ESP Valeria Angelina Antolino Pacheco – Ana Carvajal San Miguel 282.24

5 NAB Aleksandra Kedrina – Anna Konanykhina 262.62

6 ITA Matilde Marzetti – Irene Pesce 243.30

7 ROU Ioana-Andreea Carcu – Nazanin-Adelyne Ellahi 225.00

20.46 Il podio è quindi composto da Gran Bretagna (oro), Germania (argento) e Ucraina (Bronzo). Fuori dal podio le ex campionesse in carica della Spagna.

20.44 Le ucraine eseguono l’ultimo tuffo della gara. Bailo e Vystavkina eseguono un doppio e mezzo con avvitamento non perfetto, ma che gli vale comunque la medaglia di bronzo! Per loro 186,20 punti nel totale.

20.43 Stesso tuffo per la coppia russa, che è molto brava nel sincronismo ma commette ancora errori in entrata. 60,48 punti in questo tuffo che le porta a 262,42. Già fuori dal podio le russe quando manca ancora l’Ucraina.

20.41 Tuffo che vale la medaglia (probabilmente d’oro) alle britanniche, che con il doppio e mezzo con avvitamento ottengono 70,08 punti che le porta a 300,06. In testa Bond e Toulson, che adesso aspettane le ucraine per festeggiare.

20.40 Pesce e Marzetti eseguono un doppio e mezzo con un avvitamento e mezzo decisamente non perfetto. Male la sincronia in questo tuffo per le azzurre, che ottengono solo 49,92 punti. In totale l’Italia ottiene 243,30 punti e si piazzano davanti alla sola Romania. Si prospetta un sesto posto per la coppia tricolore.

20.39 Triplo e mezzo avanti carpiato per la coppia romena. Tuffo non perfetto per loro che prendono 53,10 punti che le porta ad un totale di 225. Adesso tornano le azzurre!

20.38 Stesso tuffo per le spagnole, che ottengono 69,12 per un punteggio totale di 282,24.

20.37 Doppio e mezzo con un avvitamento e mezzo per le tedesche. Punteggio di 72,00 che porta il totale a 198,20. Le tedesche sperano nella medaglia d’oro, ma potrebbero doversi accontentare di un metallo meno pregiato. Tutto dipenderà da Gran Bretagna e Ucraina.

20.35 Questa la classifica quando manca un solo salto:

1 GBR Maisie Bond – Lois Toulson 229.98

2 GER Pauline Alexandra Pfeif – Elena Wassen 226.20

3 UKR Kseniia Bailo – Sofiia Vystavkina 222.84

4 ESP Valeria Angelina Antolino Pacheco – Ana Carvajal San Miguel 213.12

5 NAB Aleksandra Kedrina – Anna Konanykhina 202.14

6 ITA Matilde Marzetti – Irene Pesce 193.38

7 ROU Ioana-Andreea Carcu – Nazanin-Adelyne Ellahi 171.90

20.34 Grandissimo tuffo! Le ucraine eseguono lo stesso tuffo di Gran Bretagna e Russia. 75 punti per loro, che arrivano al punteggio totale di 222.

20.33 Grave errore per le russe! Un’atleta finisce abbondantissima, mentre l’altra termina il tuffo in maniera scarsa. Triplo e mezzo indietro ritornato raggruppato che vale 47,04 punti. Russe appena avanti all’Italia con 202,14.

20.32 Gran bel tuffo delle britanniche! Bond e Toulson eseguono un bellissimo triplo e mezzo raggruppato indietro che vale 70,08 punti! Le britanniche vanno in testa con 229,98 punti.

20.31 Un po’ di differenza nella sincronia per le due azzurre. I giudici lo notano e questo triplo e mezzo avanti vale solo 54,90 punti. In totale le azzurre arrivano a 193,38.

20.30 Continua la brutta gara della Romania. Solo 43,50 punti con questo Doppio e mezzo con avvitamento. In totale solo 171 punti dopo 4 tuffi.

20.29 Buono il triplo e mezzo raggruppato indietro per le spagnole. 64,32 punti che portano le campionesse ad un totale di 213,12.

20.28 Triplo e mezzo avanti delle tedesche che le frutta 64,80 punti. In totale Pfeif e Wassen arrivano a 226,20.

20.27 Questa la classifica dopo il terzo giro di tuffi:

1GER Pauline Alexandra Pfeif / Elena Wassen 4/5 226.20

2 GBR Maisie Bond / Lois Toulson 3/5 159.90

3 NAB Aleksandra Kedrina / Anna Konanykhina 3/5 155.10

4 ESP Valeria Angelina Antolino Pacheco / Ana Carvajal San Miguel 3/5 148.80

5 UKR Kseniia Bailo / Sofiia Vystavkyna 3/5 147.00

6 ITA Matilde Marzetti / Irene Pesce 3/5 138.48

7 ROU Ioana-Andreea Carcu / Nazanin-Adelyne Ellahi 3/5 128.40

20.26 Stesso tuffo per le ucraine che sbagliano però l’entrata e arrivano a soli 147,00 punti.

20.25 Triplo e mezzo avanti carpiato anche per le russe, che stavolta non sono perfette né in entrata né nel sincronismo. Per loro 60,30 punti che le porta al terzo posto.

20.24 Triplo e mezzo avanti per le britanniche, che vanno in seconda posizione grazie al punteggio di 63.90. In totale le due inglesi arrivano a 159.90.

20.23 Stesso tuffo delle romene per le azzurre, che terminano entrambe un po’ scarse in entrata. Solo 52,08 punti con questo doppio e mezzo. Le azzurre arrivano a 138,48 e sono così scavalcate dalla Spagna.

20.22 Le romene sbaglia il doppio e mezzo ritornato. Per loro solo 5o,00 punti, che le fa arrivare a 128,40 in totale.

20.21 Non ingranano le campionesse in carica iberiche. Le spagnole, con un triplo e mezzo avanti raggruppato, ottengono solo 63,00 punti. In totale le iberiche arrivano a148,80.

20.20 Cominciano i liberi! La Germania esegue un triplo ritornato raggruppato che gli vale 67,20 punti. In totale le tedesche arrivano a 161,40.

20.19 Questa la classifica dopo gli obbligatori:

1 GBR Maisie Bond / Lois Toulson 2/5 96.00

2 NAB Aleksandra Kedrina / Anna Konanykhina 2/5 94.80

3 GER Pauline Alexandra Pfeif / Elena Wassen 2/5 94.20

4 UKR Kseniia Bailo / Sofiia Vystavkyna 2/5 91.20

5 ITA Matilde Marzetti / Irene Pesce 2/5 86.40

6 ESP Valeria Angelina Antolino Pacheco / Ana Carvajal San Miguel 2/5 85.80

7 ROU Ioana-Andreea Carcu / Nazanin-Adelyne Ellahi 2/5 78.00

20.18 Per le ucraine un ritornato carpiato che le vale 45,00 punti. Quarte le ucraine con 91,20 punti nel totale.

20.17 Entrata alla cinese per le due russe! Kedrina e Konanykhina ottengono 45 punti andando nel totale a 94,80. Seconde dietro la Gran Bretagna le russe.

20.16 Molto bene ancora una volta le britanniche con l’obbligatorio ritornato. Punteggio di 46.80 in questo tuffo e 96,00 nel totale.

20.15 Un’entrata in acqua non perfetta per le azzurre, che però ottengono un buon punteggio con la prima rotazione indietro. 42,60 con questo tuffo e 86,40 in totale. Le azzurre dietro solo alla Germania per il momento.

20.14 38.40 punti per la coppia romena nel secondo obbligatorio. In totale ottengono 78,00 punti dopo i primi due tuffi.

20.13 Stesso tuffo per le spagnole, che ottengono solo 41,40. In totale le iberiche arrivano a 85,80 con gli obbligatori.

20.12 Secondo ed ultimo giro di obbligatorio. La Germania esegue il tuffo indietro che gli vale 45.60 punti. In totale le tedesche arrivano a 94.20.

20.10 Non sbagliano nemmeno le ucraine, che con un ritornato ottengono 46,20.

20.09 Comincia la propria finale anche la coppia russa, con un bel primo tuffo. Kedrina K0nanykhina, con lo stesso tuffo delle britanniche, ottengono 49,80 punti e vanno in testa.

20.08 Ottimo tuffo per le britanniche! Figura unica durante tutto il tuffo per Bond e Toulson. Il carpiato ritornato gli vale 49,20 punti.

20.07 43.80 punti per Marzetti e Pesce con il loro rovesciato carpiato.

20.07 Molto bene! Un po’ lunga la parabola di entrambe, ma la sincronia era davvero eccezionale.

20.06 La coppia romena Carcu/Ellahi comincia con un indietro ritornato carpiato. Pochi punti per loro, solo 39,60. E’ il momento delle azzurre!

20.05 Stesso tuffo anche per le spagnole, che però sono meno in sincronia delle tedesche. Le iberiche ottengono 44.40 punti.

20.03 Comincia la finale! La Germania inizia con l’obbligatorio rovesciato carpiato. 48,60 per la coppia teutonica

20.00 E’ il momento della presentazione delle coppie in gara e dei giudici. Il primo team a tuffarsi sarà quello tedesco con Pfeif e Wassen.

19.58 Mancano solo due minuti all’inizio della finale!

19.56 Questa la start list della finale:

GER (Germania)

Pauline Alexandra PFEIF

Elena WASSEN

ESP (Spagna)

Valeria Angelina ANTOLINO PACHECO

Ana CARVAJAL SAN MIGUEL

ROU (Romania)

Ioana-Andreea CARCU

Nazanin-Adelyne ELLAHI

ITA (Italia)

Matilde MARZETTI

Irene PESCE

GBR (Gran Bretagna)

Maisie BOND

Lois TOULSON

NAB (Atleti Neutrali Autorizzati)

Aleksandra KEDRINA

Anna KONANYKHINA

UKR (Ucraina)

Kseniia BAILO

Sofiia VYSTAVKINA

19.53 Marzetti e Pesce si presentano a questa finale con un coefficiente di difficoltà totale, cioè sommando tutti i tuffi, abbastanza basso. Le azzurre per rimanere a contatto con gli altri team dovranno essere pulitissima nell’esecuzioni dei tuffi.

19.50 Mancano 10 minuti alla finale del sincro 10 m femminile!

19.46 Nel metro maschile invece ci sarà soltanto l’esperto Lorenzo Marsaglia, che si è qualificato in finale con una buona performance negli eliminatori. Turni del mattino che invece sono stati letali per l’altro azzurro in gara Matteo Santoro.

19.43 Nel sincro 10 metri femminile l’Italia partecipa con la coppia formata da Matilde Marzetti ed Irene Pesce. Le due azzurre proveranno una difficilissima corsa verso le medaglie.

19.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati nella Diretta Live testuale degli Europei di nuoto 2026. Stasera in programma due finali con l’Italia protagonista! Si comincia alle 20.00 con la finale del sincro piattaforma 10 metri, a seguire la finale del metro maschile.

14.18 La cronaca testuale della giornata dei tuffi ripartirà intorno alle 20.00 per la finale della pedana sincro femminile, mentre alle 21.15 ci sarà la finale del metro maschile da trampolino. A sta sera!

14.16 Santoro deve digerire il prima possibile questa cocente eliminazione viste le gare alle quali ancora deve partecipare. Una giornata storta, a vent’anni, dopo una giornata trionfale e meravigliosa come quella di ieri può capitare a tutti, soprattutto ad un talento enorme ma inesperto come l’azzurro.

14.14 Questa la classifica finale, con i primi dodici che saranno i protagonisti della finale di questa sera con il programma che partirà alle 20.00:

1° – J. Bouyer: 379.25

2° – M.L. Wesemann: 369.10

3° – J. Houlden: 360.55

4° – L. Marsaglia: 357.20

5° – I. Borslien: 353.35

6° – J. Laugher: 350.95

7° – G. Bisch: 340.35

8° – A. Rzeszutek: 337.90

9° – G. Ivanov: 330.80

10° – D. Konovalov: 329.85

11° – I. Molchanov: 328.10

12° – S. Oliferchyk: 325.20

————————————————-

13° – J.G. Schauer: 321.55

14° – M. Linan Canela: 319.60

15° – E. Petersen: 305.80

16° – J. Passmore: 303.15

17° – M. Santoro: 302.25

18° – N. Schaller: 300.30

19° – E. Passerone: 298.40

20° – A. Avasiloae: 292.30

21° – T. Afthinos: 290.50

22° – K. Lesiak: 289.00

23° – F. Barenius: 274.55

24° – L. Martinovic: 273.85

25° – T. Onikashvili: 264.40

26° – M. Kokic: 258.45

27° – A. Tskhomelidze: 250.80

28° – M.J. Hibbert: 250.50

29° – S. Konecki: 250.50

30° – Y. Kandratovich: 249.30

31° – G. Varneckis: 203.20

14.13 Schaller chiude i preliminari con un doppio e mezzo ritornato raggruppato buono, che gli da 57 punti con un totale di 300.

14.12 Petersen trova un buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che gli da 48 punti e un punteggio finale di 305. Stesso tuffo per Houlden che fa meglio dello svedese e trova 62 punti e 320 di totale.

14.11 Wesemann esegue un ottimo salto e mezzo ritornato con tre avvitamenti e mezzo livero e ottiene 70 punti e un totale finale di 329 punti.

14.09 Konecki chiude la sua gara con un doppio e mezzo indietro raggruppato e chiude con un totale di 250 punti. Ottimo l’ultimo tuffo per Molchanov che raccoglie 63 punti e 328 di totale.

14.07 Martinovic esegue un buon doppio e mezzo rovesciato raggruppato che gli concede 51 pinti e un totale di 273. Abbondante nel finale, invece, Ivanov, che raccoglie 45 punti e un totale di 330 di totale. Santoro esce dalle prime dodici posizione, sfuma la finale.

14.07 Continua e finisce l’ottima gara di Rzeszutek che esegue un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 52 e un totale di 289.

14.05 Errore per Varneckis che raccoglie solo 11.70 con il suo salto e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Bisch, invece, non trema ed esegue un decente doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 60 punti e un totale di 340.

14.04 Doppio e mezzo avanti carpiato per Onikashvili che trova 48 punti e un totale di 264. Ottimo doppio e mezzo rovesciato raggruppato per Canela che sale a 319 di totale e 60 punti con questo tuffo.

14.03 Doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato per Schauer che raccoglie 67.2o punti e 321.55 di totale. Kokic, invece, esegue un doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 51-15 punti e un totale da 258.

14.02 Tskhomelidze chiude la gara con un salto e mezzo avanti con due avvitamenti e va a 250.80, mentre Avasiloae trova 52.80 punti e un totale di 292 con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato.

14.01 Bravissimo Lorenzo che esegue un ottimo doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, Marsaglia trova67.20 e un totale di 357.20 e va in finale!

14.00 Kandratovich non è perfetto con il doppio e mezzo ritornato raggruppato, per lui sono 34.50 i punti con un totale di 249.30.

13.59 Il giovane Passerone termina il suo preliminare con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che fli da 60.80 e un totale di 298.

13.58 Hibbert chiude la sua gara con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che gli da 51.20 e 250 punti in totale.

13.57 Borslien raccoglie 54.40 e un totale di 535 con un buono doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato. Passmore esegue un doppio e mezzo avanti con un avvitamento e raccoglie 62.40 e un totale di 303.

13.56 Doppio e mezzo rovesciato raggruppato buono eseguito da Santoro, difficile che possa giocarsi l’accesso alla finale fino alla fine. 57.35 e 305 punti in totale.

13.54 Doppio e mezzo rovesciato raggruppato per Bouyer, 72.85 e 379.25 di totale. Konovalov esegue un buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento e conquista 62.30 e un totale di 329.

13.53 Buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento per Oliferchyk che raccoglie 62.40 e 325.30 di totale. Salto e mezzo avanti con due avvitamenti libero per Lesiak che trova 41 punti e 289.

13.53 Non benissimo il triplo e mezzo avanti carpiato di Laugher che raccoglie 61.05 e un totale di 350.95.

13.52 Afthinos trova 40 punti e un totale di 290.50 c0n un doppio e mezzo avanti con un avvitamento, mentre Barenius raccoglie 51.20 e un totale di 274 con un buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento.

13.51 Questa la classifica prima dell’ultimo turno:

1° – J. Bouyer: 306.40

2° – I. Borslien: 298.95

3° – M.L. Wesemann: 298.90

4° – J. Houlden: 298.15

5° – L. Marsaglia: 290.00

6° – J. Laugher: 289.90

7° – G. Ivanov: 285.80

8° – A. Rzeszutek: 285.10

9° – G. Bisch: 279.90

10° – D. Konovalov: 267.45

11° – I. Molchanov: 265.10

12° – S. Oliferchyk: 262.80

13° – M. Linan Canela: 259.15

14° – E. Petersen: 257.80

15° – J.G. Schauer: 254.35

16° – T. Afthinos: 250.50

17° – K. Lesiak: 247.40

18° – M. Santoro: 244.90

19° – N. Schaller: 243.30

20° – J. Passmore: 240.75

21° – A. Avasiloae: 239.50

22° – E. Passerone: 237.60

23° – F. Barenius: 223.35

24° – L. Martinovic: 222.70

25° – T. Onikashvili: 216.30

26° – Y. Kandratovich: 214.80

27° – M. Kokic: 207.30

28° – A. Tskhomelidze: 204.00

29° – S. Konecki: 201.00

30° – M.J. Hibbert: 199.30

31° – G. Varneckis: 191.50

13.49 Schaller chiude il penultimo turno con un doppio e mezzo indietro raggruppato e sale a 243 punti in totale.

13.48 Petersen esegue un buon doppio e mezzo ritornato raggruppato e si porta a 257.80. Sbaglia per la prima volta Houlden che ottiene 40.50 e un totale di 298 con un salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero.

13.47 Molhanov sale a 216 punti con il doppio e mezzo ritornato raggruppato, Wesemann si porta a 298 punti con un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato.

13.45 Ivanov raccoglie 67 punti con il doppio e mezzo ritornato raggruppato e un totale di 285.80, mentre Konecki è abbondante nel finale del doppio e mezzo ritornato raggruppato che lo porta a 201.

13.44 Rzeszutek trova 63 punti con un buon doppio e mezzo ritornato raggruppato e sale a 285.10 punti totali. Martinovic sale a 222 punti con i 45 conquistati con un doppio e mezzo ritornato raggruppato.

13.43 Varnceckis esegue un doppio e mezzo rovesciato raggruppato che lo porta a 191.50, mentre Bisch sale a 279.90 con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato.

13.41 Onikashvili esegue un doppio e mezzo ritornato raggruppato che lo porta a 216 punti. Il giovane Canela trova un totale di 259.15 con un doppio e mezzo ritornato raggruppato.

13.40 Schauer trova un buon triplo e mezzo avanti carpiato e sale a 254.35, mentre Kokic si porta a 207 con il doppio e mezzo ritornato raggruppato.

13.39 Tskhomelidze esegue un doppio e mezzo indietro raggruppato da 39 e sale a 204 punti totali, mentre Avasiloae ottiene 45 punti e un totale di 239 con il salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero.

13.38 Kandratovich non è perfetto con il doppio e mezzo indietro raggruppato e sale a 214.80. Ottimo tuffo per Marsaglia che con il triplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 54 punti e sale a 290.

13.37 Hibbert sale ad un totale di 199.30 con un doppio e mezzo ritornato raggruppato decente, mentre Passerone esegue un doppio e mezzo ritornato raggruppato che lo manda a 237.60.

13.35 Borslien esegue un doppio e mezzo ritornato raggruppato da 69 punti e un totale di 298. Passmore sbaglia il doppio e mezzo ritornato raggruppato che gli da 40 punti, totale di 240.75.

13.34 Konovalov non sbaglia il doppio e mezzo ritornato carpiato che gli da 48 punti e un totale di 267, mentre Santoro cerca di riprendersi con un doppio e mezzo indietro raggruppato da 54 e un totale di 244.90.

13.33 Lesiak esegue un buon doppio e mezzo avanti carpiato da 52 e un totale di 247. Bouyer non sbaglia il doppio e mezzo ritornato raggruppato raccogliendo un totale di 306.40.

13.31 Laugher trova un 71 con il doppio e mezzo rovesciato carpiato e sale a 289 punti di totale, mentre Oliferchyk ottiene 262 punti con un salto e mezzo ritornato raggruppato.

13.30 Aftinhos esegue un doppio e mezzo ritornato raggruppato da 45 punti e un totale di 250 di totale, mentre Barenius sale a 223 di totale con un triplo e mezzo avanti raggruppato da 66.55.

13.29 Questa la classifica prima del quinto turno:

1° – J. Houlden: 257.65

2° – T. Afthinos: 250.50

3° – L. Marsaglia: 236.00

4° – J. Bouyer: 234.40

5° – M.L. Wesemann: 231.25

6° – I. Borslien: 229.95

7° – A. Rzeszutek: 222.10

8° – D. Konovalov: 219.45

9° – J. Laugher: 218.50

10° – G. Ivanov: 218.30

11° – G. Bisch: 217.50

12° – S. Oliferchyk: 213.30

13° – J.G. Schauer: 209.80

14° – I. Molchanov: 209.60

15° – E. Passerone: 206.10

16° – M. Linan Canela: 205.15

17° – J. Passmore: 200.25

18° – N. Schaller: 196.80

19° – E. Petersen: 196.30

20° – K. Lesiak: 195.40

21° – A. Avasiloae: 194.50

22° – M. Santoro: 190.90

23° – F. Barenius: 187.35

24° – Y. Kandratovich: 186.30

25° – L. Martinovic: 177.70

26° – T. Onikashvili: 177.30

27° – M.J. Hibbert: 176.80

28° – A. Tskhomelidze: 165.00

29° – M. Kokic: 162.30

30° – G. Varneckis: 158.95

31° – S. Konecki: 150.00

13.27 Schaller esegue un triplo e mezzo avanti raggruppato, per lui 60 punti e un totale di 196.

13.27 Houlden trova un tuffo sa 62.40 e un totale di 257 con il doppio e mezzo ritornato carpiato.

13.26 Petersen esegue un buon doppio e mezzo avanti carpiato e sale a 196 punti.

13.25 Bellissimo doppio e mezzo ritornato raggruppato per Wesemann che sale a 231 punti.

13.24 Molchanov trova un buon doppio e mezzo indietro raggruppato e si porta a 209.60 punti.

13.24 Konecki sbaglia il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato e sale a 150 punti.

13.23 Ivanov esegue un buonissimo salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero, il russo sale a 218.30.

13.22 Doppio e mezzo indietro raggruppato per Martinovic che resta molto scarso nel finale, i punti totali per lui sono 177.70.

13.21 Rzeszutek non è perfetto con il doppio e mezzo indietro raggruppato e sale a 222.10.

13.20 Bisch cerca la svolta con il triplo e mezzo avanti raggruppato eseguito davvero bene, i punti per lui sono 217.50.

13.19 Canela esegue un salto e mezzo ritornato raggruppato molto buono per quanto semplice, lo spagnolo sale a 205.15. Varneckis, invece, trova un ottimo doppio e mezzo ritornato raggruppato che lo porta a 158.95.

13.18 Onikashvili sbaglia il doppio e mezzo indietro raggruppato e si porta a 177.30.

13.17 Schauer non è perfetto con il doppio e mezzo rovesciato carpiato e sale a 209.80, mentre Kokic è abbondante con il suo doppio e mezzo indietro raggruppato e sale a 162.30.

13.16 Doppio e mezzo rovesciato raggruppato per Abasiloae che sale a 194 punti.

13.14 Ottimo doppio e mezzo indietro raggruppato per Marsaglia che sale a 236 punti. Bene così! Non è perfetto Tskhomelidze con il doppio e mezzo indietro raggruppatoo che lo porta a 165 punti.

13.12 Doppio e mezzo indietro raggruppato decente per Passerone che sale a 206.10. Il bielorusso Kandratovich esegue un triplo e mezzo avanti raggruppato non perfetto, anzi, e ottiene un totale provvisorio di 186.30.

13.11 Hibbert non sbaglia il semplice salto e mezzo indietro carpiato e sale a 176.60.

13.10 Borslien esegue un decente salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero che lo porta a 229.25 punti. Passmore non è perfetto nel triplo e mezzo avanti carpiato e sale a 200.25.

13.09 Doppio e mezzo ritornato carpiato purtroppo pessimo del nostro Santoro che mette a rischio seriamente l’ingresso in finale. Sono 190 i suoi punti.

13.08 Anche Konovalov esegue un doppio e mezzo ritornato carpiato e trova un buon risultato salendo a 219.45.

13.06 Sale a 218 il britannico Laugher con un non perfetto doppio e mezzo ritornato carpiato. Decente, invece, il doppio e mezzo ritornato raggruppato di Oliferchyk che ottiene un totale di 213.20.

13.04 Afthinos sale a 205.50 con un triplo e mezzo avanti raggruppato molto buono, mentre Barenius sbaglia il doppio e mezzo rovesciato raggruppato e sale a 187.

13.03 Questa la classifica dopo la prima metà di gara, mancano ancora tre tuffi alla fine dei preliminari:

1° – J. Houlden: 195.25

2° – M.L. Wesemann: 180.25

3° – I. Borslien: 174.45

4° – L. Marsaglia: 173.00

5° – J. Laugher: 172.10

6° – J. Bouyer: 168.40

7° – G. Ivanov: 167.30

8° – A. Rzeszutek: 166.60

9° – D. Konovalov: 163.95

10° – S. Oliferchyk: 163.80

11° – M. Linan Canela: 162.60

12° – J.G. Schauer: 160.50

13° – E. Passerone: 156.60

14° – M. Santoro: 155.70

15° – I. Molchanov: 155.60

16° – G. Bisch: 153.00

17° – N. Schaller: 151.80

18° – T. Afthinos: 151.50

19° – E. Petersen: 151.30

20° – J. Passmore: 150.75

21° – Y. Kandratovich: 150.30

22° – A. Avasiloae: 148.00

23° – T. Onikashvili: 145.80

24° – F. Barenius: 145.50

25° – K. Lesiak: 141.40

26° – M.J. Hibbert: 141.15

27° – L. Martinovic: 135.70

28° – M. Kokic: 126.30

29° – A. Tskhomelidze: 124.50

30° – S. Konecki: 116.40

31° – G. Varneckis: 110.95

13.01 Houlden esegue un doppio e mezzo indietro raggruppato ottimo, primo posto per lui a 195.25. Finisce anche il terzo giro con un doppio e mezzo rovesciato raggruppato di Schaller davvero positivo, l’austriaco sale a 151 punti.

12.59 Buon doppio e mezzo indietro raggruppato per Wesemann che sale a 180 punti, mentre Petersen trova un doppio e mezzo avanti carpiato che lo manda 151.30 punti.

12.58 Konecki trova un buonissimo triplo e mezzo avanti raggruppato, il lituano sale a 116.40 punti. Molchanov non sbaglia il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato e si porta a 155.60. Santoro al momento è dodicesimo.

12.56 Triplo e mezzo avanti raggruppato per Martinovic che sale a 135.70, mentre il russo Ivanov trova un buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che lo porta ad un punteggio totale di 167.50.

12.55 Il francese Bisch non trova una buona entrata in acqua con il doppio e mezzo ritornato raggruppato, sono 153 i suoi punti. Rzeszutek non è perfetto come prima, il suo triplo e mezzo avanti raggruppato lo porta a 166.60 punti.

12.54 Doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato per Canela che ottiene 162.60 punti, mentre il salto e mezzo indietro carpiato di Varneckis porta il lituano a 110.

12.53 Sono 126.30 i punti del croato Kokic che ha sbagliato il triplo e mezzo avanti raggruppato, mentre Onikashvili sale a 145 punti con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato.

12.52 Schauder esegue un salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero e sale a 160 punti.

12.51 Doppio e mezzo ritornato raggruppato per Avasiloae che trova un buon tuffo e sale a 148 punti.

12.50 Tskhomelidze fa un buon triplo e mezzo avanti raggruppato e si porta a 124.50.

12.49 Doppio e mezzo raggruppato rovesciato per Marsaglia che esegue un buon tuffo ma non perfetto, l’azzurro porta il suo punteggio a 173.

12.48 Kandratovich fa lo stesso tuffo dello svizzero e non sbaglia, per il russo il totale si alza a 150.30.

12.48 Passerone esegue un buon doppio e mezzo rovesciato raggruppato e sale a 156 punti.

12.47 Non perfetto Hibbert nel triplo e mezzo avanti raggruppato, 141.15 punti per lui.

12.46 174 punti per Borslien che esegue un ottimo doppio e mezzo indietro raggruppato. Passmore trova un buon doppio e mezzo rovesciato carpiato e sale a 150 punti.

12.45 L’ucraino Konovalov ottiene 163 punti con un buon salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero. Purtroppo Santoro non è perfetto con il suo triplo e mezzo avanti carpiato e sale a 155.

12.44 Lesiak sale a 141 punti con un doppio e mezzo ritornato raggruppato, mentre Bouyer va a 168 con un buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato.

12.43 Laugher sale in testa a 173 punti con un salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero. L’ucraino Oliferchyk ottiene 163.80 punti con un doppio e mezzo indietro raggruppato.

12.41 Si ricomincia con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato di Afthinos, che sale a 151.50 mentre Barenius ottiene 145.50 punti con un salto e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero.

12.40 Questa la classifica dopo due turni:

1° – J. Houlden: 130.75

2° – M.L. Wesemann: 129.25

3° – I. Borslien: 123.45

4° – A. Rzeszutek: 123.10

5° – L. Marsaglia: 122.00

6° – M. Santoro: 116.10

7° – G. Ivanov: 112.90

8° – J. Laugher: 112.10

9° – D. Konovalov: 109.95

10° – S. Oliferchyk: 109.80

10° – M. Linan Canela: 109.80

12° – J. Bouyer: 107.60

13° – N. Schaller: 105.30

14° – M.J. Hibbert: 105.15

15° – F. Barenius: 103.50

15° – J.G. Schauer: 103.50

17° – E. Petersen: 101.90

18° – E. Passerone: 100.80

19° – M. Kokic: 99.30

20° – G. Bisch: 99.00

21° – T. Onikashvili: 97.80

22° – A. Avasiloae: 97.00

23° – T. Afthinos: 95.70

24° – I. Molchanov: 94.80

25° – Y. Kandratovich: 94.50

26° – L. Martinovic: 90.70

27° – K. Lesiak: 90.40

28° – J. Passmore: 89.55

29° – A. Tskhomelidze: 82.50

30° – G. Varneckis: 79.90

31° – S. Konecki: 69.90

12.38 Il secodno turno termina con il salto e mezzo avanti con due avvitamenti di Schaller, che sale a 105.30.

12.38 Houlden non sbaglia il triplo e mezzo avanti carpiato ma non è perfetto, il britannico sale a 130.75.

12.37 Buon salto mortale e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero per Petersen che sale a 101 punti.

12.36 Triplo e mezzo avanti raggruppato per Molchanov che sbaglia il finale e ottiene un totale di 94.80. Doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato per il tedesco Wesemann che non sbaglia, anzi! Totale di 129.25 per lui.

12.35 Konecki sbaglia il doppio e mezzo avanti carpiato e sale a 69.80.

12.34 Errore per Martinovic che sbaglia il finale del doppio e mezzo avanti con un avvitamento, sono 90.70 i punti totali per lui. Ivanov esegue un doppio e mezzo rovesciato raggruppato molto buona tranne per il finale, il russo sale a 112.90.

12.33 Rzeszutek ritorna con un doppio e mezzo rovesciato raggruppato molto buono, il polacco sale a 123.10 punti.

12.32 Varneckis esegue un doppio e mezzo avanti carpiato che lo porta a 79.80. Si riprende invece Bisch con un salto mortale mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero che lo porta a 99.00.

12.30 Onikashvili sbaglia il triplo e mezzo avanti raggruppato e sale a 97.80, mentre lo spagnolo Canela torna sul trampolino con un buon triplo e mezzo avanti raggruppato ottenendo un totale di 109.80.

12.29 Bellissima parte finale per il doppio e mezzo ritornato raggruppato di Schauer che sale a 103.50. Kokic non è perfetto invece nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che lo porta a 99.30.

12.28 Punteggio totale di 82.50 per il georgiano Tskhomelidze che non esegue un perfetto doppio e mezzo avanti carpiato, mentre Avasiloae sale a 97 punti dopo lo stesso tuffo.

12.27 Il bielorusso Kandratovich esegue un buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che lo porta a 94.50. Marsaglia sale a 122 punti con un buon salto mortale e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero.

12.27 Buon triplo e mezzo avanti raggruppato per Passerone che sale a 100.80 punti.

12.26 Hibbert esegue un buon doppio e mezzo rovesciato raggruppato che lo porta 105.15.

12.25 Ritorna sul trampolino Borslien che sale a 123.45 punti con un triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato, mentre Passmore sbaglia il triplo e mezzo avanti raggruppato.

12.24 Doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato per il nostro Santoro che rischia di sbagliare la preparazione ma riesce a recuperare, per l’azzurro i punti sono 116.10.

12.23 Non bene neanche il francese Bouyer che sale a 107.60 punti con un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato non perfetto. Stesso tuffo per l’ucraino Konovalov che sale a 109.35.

12.22 Oliferchyk sale a 109.80 punti con un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato, mentre il polacco Lesiak esegue un pessimo triplo salto mortale mortale e mezzo avanri raggruppato.

12.21 Barenius esegue un buon doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato che lo porta ad un totale di 103.50. Pessimo doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato per Laugher che si porta 112.10 punti.

12.20 Afthinos torna sul trampolino con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato, sale a 95.70 punti.

12.19 Alla fine del primo giro Marsaglia e Santoro sono rispettivamente secondo ed ottavo. Inizia il secondo giro.

12.18 Il britannico Houlden inizia benissimo con 69.70 punti ed un ottimo doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato, si prende il primato di Marsaglia. Il primo giro si chiude con il doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato dell’austriaco Schaller che ottiene 54.60 punti.

12.17 Lo svedese Petersen, invece, parte con un doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato non perfetto conquistando solo 43.40 punti.

12.16 Il tedesco Wesemann inizia con un doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato, ed ottiene 60.45 punti.

12.15 Doppio e mezzo rovesciato raggruppato per il lituano Konecki che parte con 46.50 punti. Parte bene il russo Molchanov con il suo doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato che gli consegna 55.80.

12.14 Il croato Martinovic scoda alla fine del suo doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato e ottiene 50.70 punti, mentre il russo Ivanov ne raccoglie 54 con un doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato.

12.13 Il francese Bisch inizia con un doppio e mezzo indietro raggruppato che gli consegna 43.50 punti. Salto mortale e mezzo rovesciato al volo carpiato per il polacco Rzeszutek che inizia con 58 punti.

12.12 Lo spagnolo Canela parte con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato e 46.80 punti. Primo tuffo anche per il lituano Varneckis che con un salto mortale e mezzo rovesciato carpiato trova un basso 39.60.

12.10 Il croato Kokic inizia con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato che gli da 48.10 punti. Il georgiano Onikashvili parte con un doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato, 55.80 punti per lui.

12.09 Il rumeno Avasiloae parte con un facile salto mortale e mezzo indietro carpiato, 43.70 punti per lui. Doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato per il tedesco Schauer che sbaglia alla fine e trova 36 punti.

12.08 Marsaglia parte bene con un doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato che gli da 62 punti e il primo posto provvisorio. Il salto mortale e mezzo rovesciato carpiato del georgiano Tskhomelidze gli da 39.60 punti.

12.07 Lo svizzero Passerone trova 46.80 con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato. Il neutrale Kandratovich ottiene 48.10 punti con lo stesso tuffo precedente.

12.06 L’irlandese Passmore trova 56.55 punti con un buon doppio salto mortale e mezzo ritornato con mezzo avvitamento carpiato. Bene anche l’olandese Hibbert che con un salto mortale e mezzo ritornato con due avvitamenti e mezzo libero trova 54 punti.

12.05 Ecco Santoro che conquista 58.50 punti con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato e sale al quarto posto provvisorio. Il norvegese Borslien trova 60.45 punti con un doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato.

12.04 L’ucraino Konovalov si perde un po’ nel finale del suo doppio salto mortale e mezzo rovesciato, sono 60.45 i suoi punti.

12.03 Ottimo inizio per il francese Bouyer che ottiene 55.10 punti con un salto mortale e mezzo rovesciato al volo carpiato.

12.02 Doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato per l’ucraino Oliferchyk che ottiene 55.80 punti. Il polacco Lesiak raccoglie 58.90 punti con un decente doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato.

12.02 Il britannico Laugher parte con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato che gli consegna 61.10.

12.01 Abbonda nel finale il greco con 45 punti. Barenius parte anche lui con un doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato che gli consegna 48 punti.

12.00 Ecco Afthinos, aspettiamo il suo primo punteggio.

11.56 Vengono presentati i giudici, mentre Afthinos aspetta solo il via per dare inizio alla gara. Il greco partirà con un doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato.

11.53 Sia Santoro che Marsaglia hanno già vinto delle medaglie nel metro maschile, senza mai ottenere l’oro tanto desiderato.

11.50 Ancora dieci minuti all’inizio dei preliminari, sarà il greco Afthinos ad iniziare la gara. Santoro si tufferà per ottavo, Marsaglia per quattordicesimo.

11.47 Saranno sei i tuffi da eseguire per ogni atleta in gara, come sappiamo sono i primi dodici in classifica ad accedere alla finale.

11.45 Questa la startlist completa dei preliminari al quale assisteremo tra pochissimo:

Theofilos Afthinos – GRECIA Folke Barenius – SVEZIA Jack Laugher – GRAN BRETAGNA Stanislav Oliferchyk – UCRAINA Kacper Lesiak – POLONIA Jules Bouyer – FRANCIA Danylo Konovalov – UCRAINA Matteo Santoro – ITALIA Isak Borslien – NORVEGIA Jake Passmore – IRLANDA Matthew Jordon Hibbert – PAESI BASSI Erik Passerone – SVIZZERA Yauheni Kandratovich – ATLETI NEUTRALI A Lorenzo Marsaglia – ITALIA Aleksandre Tskhomelidze – GEORGIA Alexandru Avasiloae – ROMANIA Jonathan Gisbert Schauer – GERMANIA Maro Kokic – CROAZIA Tornike Onikashvili – GEORGIA Max Linan Canela – SPAGNA Gertas Varneckis – LITUANIA Gwendal Bisch – FRANCIA Andrzej Rzeszutek – POLONIA Luka Martinovic – CROAZIA Grigorii Ivanov – ATLETI NEUTRALI B Sebastian Konecki – LITUANIA Ilia Molchanov – ATLETI NEUTRALI B Moritz Linus Wesemann – GERMANIA Elias Petersen – SVEZIA Jordan Houlden – GRAN BRETAGNA Nikolaj Schaller – AUSTRIA

11.42 Nella giornata di ieri, Santoro ha portato la prima e speriamo non unica medaglia d’oro della nostra spedizione in questi Europei parigini e lo ha fatto nella gara Team Event assieme a Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra. L’azzurro oggi vuole ripetersi cercando un posizionamento importante, ma prima bisogna rientrare nelle dodici posizioni dei preliminari.

11.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio dei preliminari del metro maschile con Matteo Santoro e Lorenzo Marsaglia che vogliono accedere alla finale delle 21.15 di sta sera.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di tuffi agli Europei di nuoto di Parigi con la prima che si è conclusa con il meraviglioso oro conquistato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e dall’esordiente Raffaele Pelligra nel Team Event. Gli azzurri vogliono continuare a sorprendere nella gara maschile del metro da trampolino e dai gara femminile sincronizzata dei dieci metri dalla piattaforma.

Si partirà con la gara del metro maschile dal trampolino, con il già citato Matteo Santoro e Lorenzo Marsaglia che cercheranno di accedere alla finale di categoria che ci sarà la sera, mirando alle prime dodici posizioni in classifica di una starlist composta da trentuno tuffatori. Entrambi i nostri azzurri hanno già ottenuto delle medaglie in questa categoria, ma nessuno dei due ha mai vinto l’oro.

Per quanto riguarda i dieci metri femminili sincronizzati dalla piattaforma, Matilde Marzetti e Irene Pesce cercheranno di sorprendere nella finale visto che entrambe le nostre giovanissime classe 2008 sono all’esordio agli Europei di nuoto. La seconda, tuttavia, ha già avuto una piccola esperienza nel Team Event dei Mondiali di Doha nel 2024.

La seconda giornata di tuffi inizierà alle 12.00 con i preliminari del metro maschile dal trampolino mentre la finale della categoria inizierà la sera alle 21.25, gara che seguirà la finale della piattaforma sincro femminile che, invece, partirà alle 20.00. Potrete seguire l’intero programma dei tuffi agli Europei di Parigi in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza Italia!