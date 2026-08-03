LIVE Tuffi, Europei 2026 in DIRETTA: in gara Sarah Jodoin Di Maria, Santoro/Belotti per stupire

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di una nuova giornata degli Europei di tuffi di Parigi con l’Italia che vuole conquistare nuove medaglie importanti per il prestigio della nostra Nazionale. Spazio oggi alla piattaforma femminile da dieci metri e alla piattaforma sincro maschile da tre metri.

Per quanto riguarda la piattaforma femminile, si partirà dai preliminari con ben venti atlete in starlist pronte a giocarsi un posto per la finale della sera, con le nostre Sarah Jodoin Di Maria e Matilde Marzetti che vogliono sorprendere con la prima che ha già conquistato l’oro nel Team Event nel corso della prima giornata della competizione continentale.

Passando alla gara della piattaforma sincro maschile, si partirà direttamente dalla finale con i nostri Matteo Santoro e Stefano Belotti che punteranno a stupire di più delle altre dieci coppie che parteciperanno alla finale dei tre metri. I giovani azzurri, con il primo che si è fatto notare con l’oro nel Team Event e con altri successi già ottenuti nel corso della sua carriera, cercheranno di ottenere il miglior risultato possibile, puntando alla conquista di una medaglia che in ogni caso sarebbe un bellissimo messaggio verso il futuro dei tuffi del Napoli.

La giornata dei tuffi del 3 agosto partirà alle 13.00 con i preliminari della piattaforma femminile dai dieci metri, con la finale della categoria che inizierà alle 21.00. Alle 19.00, invece, ad aprire il programma serale, ci sarà la finale della piattaforma sincro maschile dai tre metri. Potrete seguire tutte le gare, tuffo dopo tuffo, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!