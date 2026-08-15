Liebmann porta i 1500 stile in una nuova dimensione. Clamoroso record del mondo, quinto De Tullio

Johannes Liebmann entra nella storia del nuoto. Il 19enne tedesco si rende protagonista dell’impresa più clamorosa degli Europei di Parigi, stabilendo il nuovo record del mondo nei 1500 stile libero (14’26”79). Una prestazione semplicemente irreale da parte di Liebmann, che abbatte anche il muro dei 14’30, portando questa gara in una nuova dimensione. Un primato mondiale strappato all’americano Bobby Finke, con il giovane tedesco che davvero ha realizzato qualcosa di impensabile.

Liebmann si mette subito a tirare e mette le cose in chiaro con il resto degli avversari. Vasca dopo vasca il classe 2007 comincia davvero a credere di poter battere il record del mondo, arrivando anche intorno a cinque secondi di vantaggio. Nel finale Liebmann si indurisce un pochino, ma riesce comunque a resistere, chiudendo nell’apoteosi anche del pubblico francese.

Il primo degli umani alle spalle di Liebmann è l’ungherese Zalan Sarkany, che ha chiuso con il crono di 14’39”45, precedendo l’altro tedesco Oliver Klemet, medaglia di bronzo con il tempo di 14’40”64. In quarta posizione ha concluso il francese Sacha Velly con 14’45”75.

In finale c’era anche Luca De Tullio, che ha terminato in un ottimo quinto posto. L’azzurro ha concluso con un positivo 14’54”78, risalendo nella seconda parte di gara. Sesto posto l’ungherese David Betlehem (14’59”26) davanti al rumeno Andrei-Theodor Proca (15’02”15) e l’irlandese Daniel Wiffen (15’06”30).