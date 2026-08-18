Lewis Hamilton: “Di solito vado meglio nella seconda metà della stagione. Sono in arrivo delle novità”

Dopo un 2025 da incubo, Lewis Hamilton può ritenersi sicuramente soddisfatto a livello personale per la prima metà della sua seconda stagione in Ferrari, avendo raccolto un bottino di cinque podi ed una vittoria (a Barcellona). Il veterano britannico occupa la seconda piazza nel Mondiale piloti con un distacco di 50 punti dal leader Kimi Antonelli (Mercedes), mentre il vantaggio sul compagno di squadra Charles Leclerc ammonta a 31 punti.

“Voglio dire, considerando la prima metà della stagione, è stato tutto incredibile, soprattutto se pensiamo che credo siamo stati probabilmente tre o quattro decimi più lenti sul rettilineo in termini di velocità e potenza per tutta la prima parte dell’anno“, ha dichiarato il sette volte campione del mondo durante la pausa estiva in attesa di tornare in pista questo weekend a Zandvoort (fonte: ESPN).

Sugli sviluppi che la Scuderia di Maranello introdurrà sulla SF-26 nelle prossime settimane: “So che i ragazzi in fabbrica stanno lavorando duramente per portare degli aggiornamenti. Abbiamo introdotto novità praticamente a ogni weekend di gara. Ne abbiamo ancora qualcuna in arrivo nella seconda metà della stagione e continueremo a spingere“.

Hamilton è ottimista per il prosieguo del campionato: “Credo che la seconda parte dell’anno sarà più positiva. Solitamente la seconda metà della stagione è un periodo in cui riesco a fare meglio. Come ho detto, sfrutterò davvero questo periodo per resettare tutto e cercare di tornare più forte, più in forma e con una preparazione mentale ancora migliore“.