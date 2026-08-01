Leonardo Fabbri vince il Meeting Brazzale e spezza una serie. Ora gli Europei da leader mondiale

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso che ha animato il Meeting Brazzale, evento di livello internazionale andato in scena a Lonigo (in provincia di Vicenza). L’azzurro si è cimentato nell’ultima rifinitura in vista degli Europei, che andranno in scena a Birmingham dal 10 al 16 agosto, dove sarà il grande favorito della vigilia e cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma.

Il bronzo mondiale in carica ha confermato l’ottimo stato di forma, ma non è riuscito a superare la fettuccia dell’eccellenza, rimanendo sotto i 22 metri dopo aver inanellato quattro gare di fila oltre la misura dell’elite internazionale (ben sei in questa annata agonistica). Il primatista mondiale stagionale (22.74 metri in Diamond League a Eugene) e vincitore del Golden Gala si è imposto con il riscontro di 21.93 metri, conseguito alla seconda prova.

Leonardo Fabbri ha aperto la serata in terra veneta con un comodo 21.15 e poi ha alzato l’asticella con la spallata da 21.93, valso poi l’affermazione. Il Campione d’Europa, reduce dall’affermazione agli Assoluti di Firenze con 22.43, ha proseguito con un nullo, un 21.67m un 20.91 e un 21.60 in chiusura. L’allievo di coach Paolo Dal Soglio si è lasciato alle spalle Zane Weir (21.36, anch’egli accredito per il podio nella rassegna continentale) e Lorenzo Del Gatto (18.60).