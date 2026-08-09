Leonardo Fabbri scatenato: “Sono l’uomo da battere, voglio buttarlo lontano. Sui 21.50 per vincere l’oro”

Leonardo Fabbri si presenterà con tutti i favori del pronostico agli Europei 2026 di atletica, dove andrà a caccia della seconda medaglia d’oro consecutiva nella rassegna continentale. Il numero 1 del mondo nel getto del peso e world leader della specialità (22.74 metri in Diamond League a Eugene) ha ampio margine sull’intera concorrenza, ma non dovrà farsi distrarre.

Il Campione d’Europa in carica ha espresso tutta la convinzione nei propri mezzi attraverso i canali federali: “Per fortuna sono l’uomo da battere. Ho cercato di praticare molta meditazione, di restare nel presente invece di pensare al futuro, che crea ansia. La pedana mi piace, l’ho provata questa mattina e mi dà fiducia. Non vedo l’ora di essere lì e di buttarlo lontano”.

Servirà spedire l’attrezzo oltre 20.60 metri per essere certi della qualificazione alla finale, ma l’azzurro è certo che potrebbero bastare anche 19.60-19.70 per superare il taglio. Non bisognerà farsi distrarre, il toscano ha individuato anche il target per le medaglie: “Per una medaglia potrebbe bastare anche un 20.90, come a Roma 2024. Per vincere servirà probabilmente poco più di 21 metri o magari 21.50”.

Leonardo Fabbri si è soffermato anche sugli avversari da sfidare in terra britannica e, senza scaramanzia, ha svelato un grande obiettivo: “Sogno un trio italiano sul podio, a cominciare dal mio compagno di allenamento Zane Weir. Attenzione al britannico Scott Lincoln, stabile intorno ai 21 metri. Poi il polacco Konrad Bukowiecki, alle prese con un problema al gomito ma in miglioramento”.